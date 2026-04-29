El Córdoba Futsal apalabra la salvación tras un empate frenético en la pista del Alzira

El Córdoba Futsal apalabró la permanencia en la Primera División de fútbol sala al empatar a cuatro tantos en la cancha del Family Cash Alzira, un rival directo en la lucha por la salvación. El próximo fin de semana logrará previsiblemente la permanencia matemática.

El partido fue muy abierto, con los dos equipos volcados sobre la portería, lo que provocaba que dispusieran de muchas ocasiones pero que concedieran otras tantas. Una genialidad de Pablo García abrió el marcador en el minuto 4 con un disparo al borde del área.

Los cordobeses reaccionaron al gol local. Javi Aranda es uno de los jugadores blanquiverdes más en forma y ayer volvió a quedar demostrado. Una galopada suya por la banda izquierda la culminó con un disparo por bajo que sorprendió al portero local. Titi del Rey pudo lograr el 1-2 en el 13 pero le faltó la fortuna necesaria para marcar.

Carlos Gómez controla el balón en el encuentro contra el Alzira. / Futsalval

El Alzira no perdona

No perdonó Cristian para adelantar otra vez al Alzira en el 15 con un disparo lejano pero letal. Con el 2-1 se llegó al descanso. Los de Santoro buscaron el empate tras la reanudación tras el descanso y lo encontraron. Zequi le cedió el balón a Arnaldo Báez en un saque de banda para que el paraguayo firmara el 2-2 con un disparo demoledor. Poco le duró la alegría a los cordobeses. Una discutible falta la transformó Rubi en el 3-2 en el 26.

Los despistes de uno y otro equipo se sucedían. Un nuevo error defensivo de los locales en un saque de banda de los cordobeses terminó con el 3-3 de Murilo. Con el partido en pleno ida y vuelta llegaron dos goles más. Cristian logró el 4-3 en el 33 y Carlos Gómez el 4-4 en el 35.

El Alzira se volcó tanto a por el 5-4 que dejó mucho campo al Córdoba Futsal. Javi Aranda falló el 4-5 en un contragolpe en el 38. Los locales optaron en el 39 por utilizar el portero-jugador. Sin embargo, el marcador ya no se movió más, por lo que concluyó con un punto que supo a gloria a un Córdoba Futsal muy necesitado de puntos para salvarse.