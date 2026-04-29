Todo en 90 minutos: las cuentas para la permanencia del Salerm Puente Genil en la última jornada

No hay margen, no hay red y no hay más oportunidades. El Salerm Puente Genil llega a la última jornada con todo en juego y con un único escenario claro: noventa minutos decidirán su futuro en Segunda Federación. El rival será La Unión, este sábado a las 12.00 horas en el Campo de Fútbol Juan Cayuela Totana, y el desenlace dependerá tanto de lo que ocurra en ese partido como de los resultados de otros equipos implicados en la pelea por la salvación.

Ganar… pero mirar a otros campos

Las cuentas del Salerm parten de una base innegociable: solo le vale ganar. Cualquier otro resultado le condena. Si el conjunto pontanés empata o pierde ante La Unión, descenderá de forma directa a Tercera Federación, sin importar lo que ocurra en otros campos. Un escenario límite que convierte el partido en una auténtica final sin alternativa.

En caso de victoria, los de Álvaro Cejudo alcanzarían los 43 puntos, pero ni siquiera eso garantiza la permanencia directa. A partir de ahí, entran en juego múltiples combinaciones que determinarán su destino.

El equipo podría acabar en puesto de play out si, tras ganar, se produce un empate a 43 puntos con Yeclano o Antoniano, o incluso un triple empate entre los tres. En ese caso, los criterios de desempate empujarían al conjunto pontanés a disputar la eliminatoria por la permanencia.

Las combinaciones que le salvan

También existen otros escenarios favorables. Los rojillos lograrían la permanencia directa si, tras ganar, igualan a 43 puntos con el Estepona, o si se produce un triple empate a 43 entre Antoniano, Estepona y Salerm, combinaciones en las que los pontanenses saldrían beneficiados.

Esto obliga a mirar de reojo a otros partidos, especialmente los que involucren a los equipos que marcan la frontera de la salvación. Los lebrijanos zanjarán el calendario regular visitando a un Real Jaén que se juega apalabrar su billete a la fase de ascenso a Primera RFEF, mientras el cuadro esteponero se verá las caras con el propio Yeclano, que se juega también lo suyo. Y un dato añadido, en torno a este último de los cruces: el hipotético empate entre malagueños y murcianos serviría a ambos para certificar la estancia directa de ambos en la categoría...

El formato del 'play out'

El play out aparece como un escenario intermedio, pero igualmente peligroso. En caso de caer en esa posición, el Salerm se jugaría la permanencia en una eliminatoria a doble partido frente a otro equipo de otro grupo que finalice el campeonato regular en esa misma plaza.

Se trataría de una final en la que no existe ventaja clasificatoria. Si el marcador global termina en empate, el desenlace llegaría en la prórroga o en los penaltis, y el orden de los partidos se decidiría por sorteo. Un formato que convierte toda la temporada en una apuesta a dos encuentros.

Evitar el descenso directo

De este modo, el contexto es claro: el Salerm necesita ganar y esperar. No hay más caminos. El empate o la derrota significan el descenso, mientras que la victoria abre varias puertas, desde la salvación directa hasta el play out. Y lo más importante: un triunfo, más allá de lo que ocurra en duelos externos, garantiza evitar la pérdida de la categoría de forma directa.