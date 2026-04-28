El Córdoba Futsal encara ante el Alzira una final por la salvación en Primera

El Córdoba Futsal va a iniciar este miércoles unas jornadas intensas con dos partidos en su agenda en apenas cuatro días. Este miércoles a las 20.30 horas visitará al Family Cash Alzira. Posteriormente, el próximo sábado a las 19.30 horas recibirá al Viña Albali Valdepeñas. Los partidos corresponderán a las jornadas 27 y 28 de la Primera División.

El conjunto que entrena Emanuel Santoro encara estos dos partidos con la obsesión de ganar cuanto antes un partido más para cerrar la permanencia. Los cordobeses cuentan con 26 puntos, por lo que cuentan con un margen de ocho sobre el descenso, una zona que abre precisamente el Alzira, su rival de este miércoles. Las opciones de jugar por el título se le han esfumado al encontrarse a trece puntos de la octava plaza con doce por jugarse.

Por tanto, el choque de este miércoles es toda una final por la salvación en la categoría. Los cordobeses conseguirían la permanencia matemática ganando y virtual empatando, pues dejarían el descenso a ocho puntos con nueve por jugarse. Sin embargo, una derrota provocaría que el Alzira se le acercara a una inquietante distancia de cinco puntos.

Carlos Gómez controla un balón. / A.J. González

Un Alzira muy necesitado

Ahora visita a un Alzira muy necesitado que necesita sumar de tres en tres como sea para acercarse a la salvación en la Liga, pues tiene al equipo que abre la permanencia, el Osasuna, a tres puntos. Durante el choque estará en juego también el coeficiente particular. El Alzira ganó en Córdoba por 4-5 en diciembre, por lo que una derrota cordobesa conllevaría que se le acercara a cinco puntos un rival con el que tendría perdido el ‘average’.

El partido le llega a los blanquiverdes metidos de lleno en una de las crisis de resultados más extensas desde su llegada a la élite en 2019. A día de hoy acumula ocho partidos seguidos sin ganar, en los que ha acumulado dos empates y seis derrotas. Si miramos los últimos quince choques ha logrado 8 puntos sobre 45 posibles, ya que ha ganado dos, empatado dos y perdido once en ese intervalo de tiempo. Ahora busca una victoria para respirar hasta el fin de la Liga.