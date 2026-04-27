Tanchyn da otro salto en la NCAA: el pívot lucentino jugará en 'Los Toreros' de San Diego y felicita al Coto y al Lucena por su temporada

José Roberto Tanchyn ya tiene nuevo destino en la NCAA Division I. El pívot de Lucena jugará la próxima temporada en la Universidad de San Diego, donde continuará su carrera universitaria después de una campaña de enorme crecimiento en UMBC. El movimiento supone además un cambio importante de escenario, ya que pasará de competir en la America East a hacerlo en la West Coast Conference, una liga con otro perfil competitivo y con varios programas de gran tradición en el baloncesto universitario.

El salto llega después de un curso que ya forma parte de la historia reciente del baloncesto cordobés. Con UMBC, Tanchyn fue campeón del torneo de la America East, entró en su quinteto ideal y participó en el March Madness, un escaparate que confirmó su progresión en la élite universitaria estadounidense. En la temporada 2025-26 firmó 6,5 puntos, 5,7 rebotes y un 48,2% en tiros de campo en 32 partidos, números que consolidaron su impacto en la rotación de los Retrievers.

Ahora le espera un nuevo reto en los Toreros de San Diego, un programa que viene de cerrar la temporada 2025-26 con un balance de 12-21. El equipo californiano terminó en la zona baja de su conferencia, de modo que la llegada del pívot lucentino encaja dentro de un contexto de reconstrucción y búsqueda de un salto competitivo.

Tanchyn, en un encuentro con UMBC. / CÓRDOBA

Lucena, en la élite de la NCAA

Para Tanchyn, el cambio supone una nueva oportunidad para seguir creciendo en un entorno de mayor exposición y para cerrar su etapa universitaria con otro paso adelante. Lucena volverá así a tener representación en la NCAA-1, esta vez en la Costa Oeste, con un jugador que no ha dejado de escalar peldaños desde su salida de España y que ya se ha convertido en una referencia del baloncesto cordobés en Estados Unidos.

Tanchyn ha hecho historia este año para el baloncesto de la provincia, ya que ha sido el primer cordobés que gana un título de conferencia, entre en el quinteto ideal de su conferencia y disputa las eliminatorias por el título nacional, el conocido ‘March Madness’.

Felicitaciones al Coto Córdoba y al Coto Lucena

Tanchyn ha querido felicitar al Coto Córdoba "por la temporada que han hecho y por la opción de subir a Primera FEB que tienen". También se ha acordado del equipo de su localidad, el Coto Lucena "por la opción de subir a Tercera FEB que tienen".

Sobre su fichaje por San Diego, el lucentino ha declarado que "estoy muy contento porque es un reto nuevo para mi carrera deportiva. Pego un salto hacia otra conferencia en la cual hay equipos bastantes buenos de nivel como pueden ser St Mary’s o Santa Clara, ya que Gonzaga cambia de conferencia. Además, el estilo de vida, clima y lugar es muy diferente comparado con por ejemplo el de aqui en Washington. Salto a una conferencia de un nivel mas alto, por lo que me pondré a prueba contra gente de mayor nivel. Además estoy teniendo muy buena relación con los entrenadores y vamos a conseguir cosas muy buenas la próxima temporada".