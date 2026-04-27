El Smurfit Westrock Córdoba BM se cuelga la plata andaluza y ya mira al desafío nacional

El Córdoba Balonmano volvió a demostrar la fortaleza de su cantera al conquistar una brillante medalla de plata en el Campeonato de Andalucía cadete femenino disputado en Almuñécar. El Smurfit Westrock CBM completó un torneo de enorme nivel, superó con autoridad sus dos primeros cruces y solo cedió en la final ante el Montequinto, que acabó imponiéndose por 22-32.

El recorrido del equipo cordobés hasta el partido por el título fue sobresaliente. En los cuartos de final, el conjunto granate ofreció una actuación contundente para derrotar al Maracena por un claro 40-19, un marcador que reflejó su superioridad de principio a fin y que le permitió entrar con fuerza en la lucha por las medallas.

Lejos de relajarse, el Córdoba Balonmano mantuvo el nivel en semifinales. Allí se encontró con Los Dólmenes Antequera, un rival de exigencia, al que también fue capaz de superar con solvencia gracias a un trabajado 41-32. Esa victoria le abrió las puertas de la gran final y confirmó el excelente momento competitivo del bloque cordobés.

El conjunto cordobés recibe el trofeo como subcampeón andaluz. / CÓRDOBA

Solo el Montequinto frena a las cordobesas

En la lucha por la corona andaluza esperaba el Montequinto, que terminó frenando la trayectoria del cuadro granate con un triunfo por 22-32. Pese a la derrota en el partido decisivo, el subcampeonato supone un éxito de gran valor para el Córdoba Balonmano, que vuelve a situarse entre las mejores canteras del balonmano andaluz.

Además, este resultado tiene premio añadido. El Smurfit Westrock CBM estará presente en el intersector nacional que se celebrará del 15 al 17 de mayo, una nueva oportunidad para seguir compitiendo al máximo nivel y medir el crecimiento de un equipo que ya ha dejado una huella importante en el campeonato autonómico.

La plata lograda en Almuñécar confirma así el buen trabajo de base que sigue desarrollando el Córdoba Balonmano y refuerza la ilusión de una generación que todavía quiere seguir dando pasos adelante en el panorama nacional.