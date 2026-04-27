Kick boxing
Cisco García ya es campeón nacional en dos deportes: oro nacional de kick boxing en La Nucía
El deportista de Agoge Boxing se proclama campeón de España de parakickboxing bajo la dirección de Jesús Bellido y deja una de las imágenes más impactantes del campeonato con la ovación de todo el recinto
La Nucía se convirtió este fin de semana en el gran escaparate del kick boxing nacional con la celebración del Campeonato de España, una cita que reunió a algunos de los mejores especialistas del país en sus distintas modalidades y que dejó un nombre propio por encima de todos en clave cordobesa: Cisco García.
El deportista de Agoge Boxing firmó una actuación sobresaliente en la modalidad de parakickboxing y se proclamó campeón de España, coronando así un trabajo sostenido durante meses y confirmando su crecimiento competitivo en una cita del máximo nivel nacional. García ya es de esta forma campeón de España en dos deportes distintos, pues también tiene en su palmarés el título de campeón de España de tenis en silla por comunidades.
El club acudía al campeonato con un único representante, pero su presencia bastó para dejar una huella profunda en el evento. Cisco García, compitiendo desde su silla, mostró seguridad, control y determinación sobre el tatami en una intervención que combinó rendimiento deportivo y una enorme capacidad competitiva.
Bellido, con un papel fundamental
Junto a él volvió a tener un papel fundamental su maestro, Jesús Bellido, responsable técnico de una preparación que encontró premio en el momento más importante. La conexión entre deportista y entrenador quedó reflejada en cada acción, en una actuación construida desde la disciplina, constancia y confianza mutua.
Más allá del título, la escena más poderosa de la jornada llegó tras su participación. El pabellón entero se puso en pie para dedicarle una ovación unánime, un reconocimiento espontáneo que resumió el impacto de su actuación y el respeto despertado entre público y participantes.
En Agoge Boxing, este oro se interpreta como mucho más que un éxito puntual. El club suma un nuevo título a su trayectoria y refuerza una identidad basada en el compromiso, la formación y la defensa de los valores más profundos del deporte.
El próximo reto
Con el campeonato de España ya en su palmarés, Cisco García fija ahora su mirada en el próximo gran desafío: el Campeonato de Europa, una cita en la que volverá a representar a España con la ambición de seguir compitiendo al más alto nivel.
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