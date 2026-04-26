Baloncesto | Segunda FEB
Vista Alegre enloquece con el Coto Córdoba en un día histórico
Cerca de 3.000 aficionados empujan al conjunto blanquiverde en una velada inolvidable ante el Amics, con ambiente de grandes días y sabor a baloncesto del de siempre, con la presencia de algunos de los jugadores que vistieron la camiseta del histórico Cajasur Juventud
Vista Alegre vibró con una noche histórica de baloncesto que será recordada para siempre. El Coto Córdoba se situó muy cerca de la Primera FEB tras un encuentro memorable que quedará en los anales del deporte de la provincia. Cerca de 3.000 espectadores lo vieron en directo en el pabellón cordobés.
Había tantas ganas de baloncesto que más de 500 personas ya estaban sentadas en la grada una hora antes del inicio del choque. Podían verse centenares de camisetas retro que honraban la trayectoria del Cajasur Juventud, aquel club que de la mano de Andrés López y Abilio Antolín mantuvo al baloncesto cordobés durante trece temporadas en la segunda categoría nacional.
El público disfrutaba como nunca con el paso de los minutos. Ver para creerlo, el Coto humillaba y desquiciaba al campeón del Grupo Este en una noche en la que a todos los jugadores de la plantilla les salía todo lo que intentaban.
Leyendas a pie de pista
También disfrutaban del espectáculo varios exjugadores del Cajasur invitados por el club. Leyendas como Santi López, Manolo García, Rafa Funes, José Antonio Ferrer, Pedro Bello o Raúl Alcalde aplaudían cada canasta mientras, a buen seguro, recordaban sus mejores momentos como jugadores, unos en el añorado Polimecano y otros en el actual Vista Alegre.
La mascota bailaba cada canasta al ritmo de la música de Paco Cañero. Era una noche de fiesta para cualquier cordobés amante del deporte, sobre todo para esos centenares de aficionados que llevaban siguiendo la trayectoria de este joven club desde sus inicios, primero en Menéndez Pidal y ahora en Vista Alegre.
También disfrutaba y analizaba la hazaña del Coto Eduardo Burgos, el único entrenador que todavía hoy puede decir que ha subido a la segunda categoría nacional masculina con un equipo de la provincia, pues lo consiguió en 1995 con el Pozoblanco, concretamente en una fase de ascenso de Segunda Nacional que se jugó en la capital del Valle de Los Pedroches.
"Que sí, joe que vamos a ascender"
El ascenso lo vieron tan cerca los aficionados que empezaron a cantar "Que sí, joe que vamos a ascender". El Coto llegó a ganar por 39 puntos ante el desespero del técnico del Amics y la afición desplazada a Córdoba, incapaz de creerse lo que estaba viendo sobre la cancha. Los jugadores cordobeses acabaron celebrando la gesta ante una afición entregada que los despidió como sus nuevos héroes.
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