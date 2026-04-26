Victoria con suspense del Salerm Puente Genil ante el Málaga B

El Salerm Puente Genil sumó una victoria clave en el Manuel Polinario tras imponerse al Málaga CF B. Los rojillos golpearon primero, vieron cómo el filial malaguista igualaba el marcador y terminaron decidiendo el encuentro en la segunda mitad. Pese al triunfo, el equipo seguirá en puestos de descenso y deberá esperar a la última jornada para conocer su futuro.

Gol tempranero

El encuentro no pudo comenzar mejor para el Salerm. Apenas habían transcurrido dos minutos cuando Polaco aprovechó una acción ofensiva para adelantar a los locales, desatando la euforia en el Manuel Polinario. El tanto permitió a los pontaneses asentarse sobre el césped y manejar los primeros compases con cierta tranquilidad.

Con el paso de los minutos, el Málaga B trató de reaccionar, aunque sin generar ocasiones claras en ese primer tramo. Los rojillos, por su parte, mantuvieron el orden y buscó ampliar la ventaja, aunque sin excesiva profundidad en los metros finales.

El partido fue cambiando con el paso del tiempo y el conjunto visitante comenzó a ganar presencia en campo rival. En el minuto 31 llegó el empate. Gorka aprovechó una acción ofensiva para batir la portería local y devolver la igualdad al marcador.

El gol obligó al Salerm a volver a dar un paso adelante. Antes del descanso, los rojillos dispusieron de dos buenas oportunidades para recuperar la ventaja. En el minuto 41, Alan Araiza estuvo cerca de marcar, pero su intento no encontró portería. Ya en el tiempo añadido, Tomazinho lo intentó con un disparo que también se marchó desviado.

Reacción tras el descanso

Tras el paso por vestuarios, los pontaneses salieron decididos a recuperar el control del partido. El equipo de Álvaro Cejudo adelantó líneas y buscó con insistencia el área rival. Ese empuje encontró premio en el minuto 56, cuando Rafita aprovechó una acción ofensiva para firmar el 2-1 y devolver la ventaja a los locales.

El tanto reforzó al conjunto pontanés, que trató de gestionar el resultado en el tramo final del encuentro. El Málaga B intentó reaccionar, pero se encontró con un Salerm bien plantado, que supo cerrar espacios y minimizar las opciones visitantes.

Tres puntos con suspense final

En los últimos minutos, el Salerm mantuvo la concentración para evitar el empate y asegurar una victoria que resultaba imprescindible. El equipo mostró solidez defensiva y supo manejar los tiempos del partido hasta el pitido final.

El triunfo permite a los pontaneses seguir con opciones de permanencia, aunque la situación sigue siendo delicada. A pesar de sumar los tres puntos, el Salerm Puente Genil continúa en puestos de descenso y deberá esperar a la última jornada para decidir su futuro en la categoría. Una victoria que da vida, pero que deja todo abierto para el desenlace final.

Depende de si mismo para el playout. La Unión, su último rival, pinchó en Extremadura (4-2) y marca actualmente la fase de permanencia con 42, dos más que el Salerm. La única opcion para alcanzar la permanencia sería una hipotética victoria ante La Unión y que el Estepona no puntuase en su visita al Yeclano. Sin embargo, Estepona y Yeclano podrían certificar ambos su permanencia en la última jornada si empatan.