El Real Club Priego se mete en la final de la Copa de Europa y firma otra página histórica

El Real Club Priego Fundación Kutxabank ya está en la gran final de la Copa de Europa de tenis de mesa. El conjunto prieguense culminó con éxito una eliminatoria que tenía muy bien encarrilada y confirmó en el CETD Priego de Córdoba su pase al duelo definitivo por el título continental, en otro capítulo brillante para una temporada que no deja de agrandar la dimensión del club. Tras ganar en la ida por 0-3, los cordobeses vencieron en la vuelta por 3-1.

El equipo cordobés llegaba a la vuelta con una posición favorable, pero todavía debía completar el trabajo. La normativa de la European Table Tennis Union obligaba al Priego a sumar al menos dos victorias para evitar cualquier dependencia del punto de oro. Y el conjunto local respondió con autoridad desde el primer instante, decidido a no conceder margen a la reacción del Lille Metropole TT.

La eliminatoria comenzó a resolverse muy pronto. Robert Gardos abrió la mañana con una victoria contundente sobre Closset, un triunfo que reforzó todavía más la sensación de control del cuadro prieguense y que encendió el ambiente en un CETD volcado con los suyos. El primer golpe ya fue suficientemente importante, pero el gran momento aún estaba por llegar.

Panorámica del CETD Priego durante el duelo que disputaron el conjunto prieguense y el Lille. / CÓRDOBA

Soderlund sentencia el pase a la final

Ese instante decisivo llevó la firma de Hampus Soderlund. El jugador prieguense asumió la responsabilidad del punto que podía sellar la clasificación y no falló. Su victoria por 3-1 frente a Brard provocó la explosión de júbilo en la grada y certificó matemáticamente el pase del Real Club Priego Fundación Kutxabank a la gran final de la segunda competición continental.

A partir de ese momento, el objetivo principal ya estaba cumplido. La posterior derrota de Carlos Machado quedó en un segundo plano dentro de una mañana que ya había entrado en la historia del club. Para completar la fiesta, Robert Gardos volvió a mostrarse sólido y cerró la eliminatoria con otro triunfo ante Brard, poniendo el broche ideal a una serie prácticamente perfecta del equipo prieguense.

El Real Club Priego Fundación Kutxabank alcanzó así la final de la Europe Cup, para confirmar su condición de gran referencia del tenis de mesa nacional e internacional. El sueño ya es realidad en parte. Ahora solo queda el último paso: pelear por el título y tratar de rematar una temporada sencillamente memorable.