El Rahi Sepisur Adesal remonta, gana al Lleida y vuelve a meterse de lleno en la pelea por el ascenso

El Rahi Sepisur Adesal se resiste a abandonar el sueño del ascenso. El conjunto cordobés dio un golpe de autoridad en La Fuensanta al imponerse por 35-32 al Lleida Handboll en un encuentro de enorme valor competitivo, una victoria que le permitió reengancharse de lleno a la lucha por dar el salto a la Liga Guerreras Iberdrola, la máxima categoría del balonmano femenino nacional.

El equipo entrenado por Rafa Moreno supo sufrir, reaccionar y remontar en un partido que se le había complicado seriamente en la segunda parte. El Adesal llegó a verse tres goles por debajo en el marcador con un 18-21 en la segunda parte, pero encontró entonces la fuerza, el carácter y el acierto necesarios para darle la vuelta al choque y cerrar una victoria que puede marcar un punto de inflexión en este tramo decisivo de la temporada.

La remontada tuvo un valor doble para las cordobesas. No solo por la dificultad del partido, sino también por sus consecuencias en la clasificación. Gracias a este triunfo, el Rahi Sepisur Adesal se situó a un punto de la segunda plaza, la primera con derecho de ascenso, y volvió a colocarse en una posición muy favorable para pelear hasta el final por el gran objetivo del curso.

El Rahi Sepisur Adesal, durante un tiempo muerto. / A.J. González

Una remontada de enorme valor

La Fuensanta respondió además como escenario de una de esas tardes de fe y competitividad en las que su equipo supo crecer cuando más lo necesitaba. El Adesal no perdió la compostura en los momentos complicados y acabó encontrando premio a su insistencia en un duelo que exigía temple, ritmo y convicción.

La victoria confirma que el conjunto cordobés sigue muy vivo en la carrera por el ascenso y refuerza la idea de que todavía tiene mucho que decir en la recta final del campeonato. El sueño de regresar a la élite no solo sigue abierto: vuelve a estar más presente que nunca en La Fuensanta.