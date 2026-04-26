Rafa Lozano Jr. se queda sin final en Brasil por un corte en una ceja pero subirá al podio como medalla de plata

Rafa Lozano Jr. no podrá cerrar con un combate por el oro su brillante recorrido en la Copa del Mundo de boxeo de Brasil, pero sí regresará con una medalla internacional que vuelve a confirmar su enorme crecimiento competitivo. El boxeador cordobés se ha visto obligado a renunciar a la final de la categoría de -55 kilos por un corte en una ceja sufrido durante su combate de semifinales, una incidencia que ha frenado su camino hacia el título pero no ha empañado el gran torneo completado en Brasil.

La Federación Española ha asegurado que el corte sufrido “ha desaconsejado la presencia de Lozano en la final, que debía disputar ante el chino Jiamao Zhang”.

La noticia llega justo después de una actuación de muchísimo nivel del púgil cordobés en tierras brasileñas. Lozano Jr. se había plantado en la final tras derrotar en semifinales al búlgaro Yasen Radev por decisión dividida (4-1), en un combate de menos a más que le permitió ganarse un puesto en la pelea por el título. Antes, el boxeador español ya había superado al azerbaiyano Zidan Hunbatov en octavos de final y al alemán Ali El Sari en cuartos, firmando un recorrido impecable hasta asegurar su presencia entre los mejores del torneo.

Una competición de prestigio

La final debía medirle al chino Jiamao Zhang, pero la lesión ha obligado a frenar. De este modo, la selección española pierde una de sus grandes opciones de oro en esta primera parada de la World Boxing Cup 2026, una competición que se está celebrando en Brasil del 20 al 26 de abril y que ha reunido a cerca de 400 boxeadores de 50 países.

La retirada de Lozano Jr. dejó a Enmanuel Reyes como único representante español en una final, en su caso dentro de la categoría de -90 kilos. Para el cordobés queda el consuelo de una medalla que refuerza su gran momento, apenas 50 días después de haber conquistado en Córdoba el título iberoamericano en su debut como profesional. Brasil le niega el oro, pero no le quita el prestigio de otra actuación de peso en la élite internacional.