Fútbol
El portero del Zaragoza propina un puñetazo a un jugador del Huesca tras ser expulsado
Esteban Andrada agredió a Jorge Pulido en el derbi aragonés de Segunda División después de ver la roja por golpear previamente al capitán del conjunto oscense
EFE
Huesca
El argentino Esteban Andrada, portero del Zaragoza, dio este domingo un puñetazo en el rostro al capitán del Huesca Jorge Pulido nada más ser expulsado en el tiempo añadido del partido entre ambos equipos en la jornada 37 de LaLiga Hypermotion.
Con 1-0 en el marcador y en el minuto 98, Andrada fue expulsado por empujar a Pulido. Nada más ver la tarjeta roja el argentino perdió el control y busco al capitán del Huesca para propinarle un puñetazo en la cara.
- Una de las rutas más icónicas de Córdoba tiene 10 kilómetros y termina en un monumento de 13 metros: así es el sendero al Toro de Osborne
- Detenido un hombre tras apuñalar a otro en el polígono de la Torrecilla de Córdoba
- Lluvia sí… de vino, en el sábado de Cata del Vino 2026 en Córdoba: “Todos están buenos, y con una tapa mejor”
- Borja Jiménez, entrenador del Real Sporting, avisa al Córdoba CF: «Su juego nos puede llevar a sentirnos cómodos»
- Una escultura en La Chimorra recuerda a los brigadistas internacionales que lucharon en Los Pedroches
- La jornada del sábado de la Cata de Vino de Córdoba, en imágenes
- Lidl obtiene licencia para abrir un nuevo supermercado en Córdoba
- La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en Córdoba: una dana se lleva el buen tiempo a su paso por la provincia