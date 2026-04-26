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El portero del Zaragoza propina un puñetazo a un jugador del Huesca tras ser expulsado

Esteban Andrada agredió a Jorge Pulido en el derbi aragonés de Segunda División después de ver la roja por golpear previamente al capitán del conjunto oscense

Una captura de pantalla del momento en el que Andrada lanza el puñetazo contra Jorge Pulido.

Una captura de pantalla del momento en el que Andrada lanza el puñetazo contra Jorge Pulido.

EFE

Huesca

El argentino Esteban Andrada, portero del Zaragoza, dio este domingo un puñetazo en el rostro al capitán del Huesca Jorge Pulido nada más ser expulsado en el tiempo añadido del partido entre ambos equipos en la jornada 37 de LaLiga Hypermotion.

Con 1-0 en el marcador y en el minuto 98, Andrada fue expulsado por empujar a Pulido. Nada más ver la tarjeta roja el argentino perdió el control y busco al capitán del Huesca para propinarle un puñetazo en la cara.

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