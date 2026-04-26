Baloncesto | Segunda FEB
Los números avisan ante el posible ascenso del Coto y Gonzalo Rodríguez también
Ningún club de la actual tercera categoría nacional ha remontado 30 puntos en la tercera categoría nacional pero el Fibwi Palma levantó 29 hace un año
El Coto Córdoba de Baloncesto se ha situado muy cerca de del ascenso a la Primera FEB tras la disputa del partido de ida de la final por el ascenso. El conjunto que entrena Gonzalo Rodríguez venció por 105-75 en un partido que llegó a dominar por 39 (99-60). Por tanto, el campeón del Grupo Este, el Amics Castelló, tendrá que ganar por al menos 31 puntos si quiere subir y dejar sin ascenso a la escuadra cordobesa.
El actual formato en las eliminatorias de ascenso en la tercera categoría, con eliminatorias de ida y vuelta, existe desde la temporada 20-21. Antes se jugaban los duelos por subir por el sistema de play offs a tres o cinco partidos. Ningún conjunto ha conseguido remontar 30 puntos en las últimas cinco temporadas.
Sin embargo, hay un precedente que puede servirse de aviso al bloque cordobés. El Fibwi Palma levantó 29 en un duelo de octavos de final de la pasada campaña que disputó frente al Insolac Caja87. El equipo hispalense venció por 95-66 en la ida. Con la eliminatoria virtualmente sentenciada llegó la sorpresa. En la vuelta, el Fibwi venció por 37 puntos (82-45), un resultado que le sirvió para acceder a la segunda eliminatoria. El equipo balear acabó ascendiendo tras eliminar a continuación a la Cultural y Deportiva Leonesa y al Lobe Huesca La Magia del entrenador cordobés Rafa Sanz.
El recuerdo de la remontada del Fibwi Palma
Ya en el entorno del club cordobés se empezó a hablar en la noche del sábado sobre el precedente del Fibwi Palma. Gonzalo Rodríguez ha avisado de que "sería muy osado por mi parte no preparar a mi equipo para el partido de la semana que viene, pues no va a ser en absoluto sencillo".
El técnico, que agradeció el público porque "nos ha dado una energía brutal", incidió tras el encuentro en el excelente nivel defensivo de su equipo y en el acierto que tuvo desde la línea de tres puntos. El partido lo calificó como el soñado "por haber jugado como equipo, buscando siempre el mejor tiro y ayudándose todos los jugadores en defensa".
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