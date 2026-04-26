Jugadores con lesión medular celebran un torneo de pádel solidario para aficionados

Una treintena de parejas participaron en la jornada de ayer y a lo largo de la de hoy, en las instalaciones deportivas de La Salle y enmarcado dentro de la liga de club de pádel Unieléctrica, en el primer torneo inclusivo y solidario Córdoba 2026, organizado por la Asociación de Personas con Lesión Medular y otras Discapacidades Físicas Aspaym-Córdoba. Los jugadores se han enfrentado en las categorías tercera y cuarta, tanto femenina como masculina, así como siete participantes en la modalidad ‘proam’, adaptada a silla de ruedas y con monitores especializados.

Participante y monitor en el torneo benéfico de pádel inclusivo 2026. / CÓRDOBA

Los fondos del torneo se han destinado a proyectos en curso de Aspaym Córdoba, promover la práctica del deporte inclusivo y adaptado y como herramienta de rehabilitación física, bienestar emocional e integración social, informa el coletivo.