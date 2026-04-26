Pádel
Jugadores con lesión medular celebran un torneo de pádel solidario para aficionados
Las instalaciones deportivas de La Salle han acogido dos jornadas de la liga de pádel Unieléctrica, donde los fondos han ido destinados a Aspaym
Una treintena de parejas participaron en la jornada de ayer y a lo largo de la de hoy, en las instalaciones deportivas de La Salle y enmarcado dentro de la liga de club de pádel Unieléctrica, en el primer torneo inclusivo y solidario Córdoba 2026, organizado por la Asociación de Personas con Lesión Medular y otras Discapacidades Físicas Aspaym-Córdoba. Los jugadores se han enfrentado en las categorías tercera y cuarta, tanto femenina como masculina, así como siete participantes en la modalidad ‘proam’, adaptada a silla de ruedas y con monitores especializados.
Los fondos del torneo se han destinado a proyectos en curso de Aspaym Córdoba, promover la práctica del deporte inclusivo y adaptado y como herramienta de rehabilitación física, bienestar emocional e integración social, informa el coletivo.
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