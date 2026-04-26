La jornada en Tercera | El Córdoba CF B apalabra la salvación en Castilleja y el Pozoblanco no puede con el Conil

Jornada de contrastes la que vivieron el Córdoba CF B y el CD Pozoblanco en su trigésimo segunda actuación de la temporada regular en el Grupo 10 de Tercera Federación. Con su tercer triunfo consecutivo y la salvación virtual -que todavía no matemática- apalabrada escapó el combinado blanquiverde de su visita al Castilleja (0-1), donde se impuso por la mínima, mientras que el bloque pedrocheño no pudo escapar de su irregular racha de resultados y frente al Conil en el Nuestra Señora de Luna (0-1) firmó su séptima cita sin encontrar el camino de los tres puntos.

Castilleja CF - Córdoba CF B (0-1)

El equipo dirigido por Diego Tristán, por su parte, parece haber dado con la tecla desde la llegada del preparador sevillano a su banquillo. Tres encuentros, que se cuentan por tres victorias, son el sello del albageño en esta fase final de temporada, en la que ha logrado reflotar los ánimos del filial cordobesista, que semanas atrás se encontraba en serios apuros -instalado en zona de descenso- y que tras imponerse a Ceuta B, Coria y Castilleja ha logrado cambiar el paso hasta afianzarse en la media tabla.

Son un total de 40 los puntos que lucen en su casillero, cinco sobre el descenso, a falta de tan solo otros seis por disputarse en el calendario regular de la categoría. Por tanto, un hipotético triunfo en el próximo fin de semana, que llevará al Córdoba CF B a recibir al San Roque de Lepe, dejaría certificada la permanencia virtual en el quinto escalón del fútbol nacional por otra temporada, independientemente de lo que ocurra en la última jornada con el vibrante derbi ante el propio CD Pozoblanco.

En Castilleja, no obstante, tocó volver a exprimir al máximo la única diana cordobesa realizada. La firmó el canterano Javi Antras, rebasada la hora de juego para definir el destino de los tres puntos en suelo sevillano.

https://www.diariocordoba.com/deportes/2026/04/26/ciudad-lucena-sella-ascenso-goleada-129552199.htmlCD Pozoblanco - Conil CF (0-1)

En la franja vespertina no pudo acertar el equipo pedrocheño, que no saborea las mieles del triunfo desde hace siete encuentros de Liga. También firmó su segunda derrota consecutiva, aunque ahora en el Nuestra Señora de Luna. Un solitario tanto visitante selló relato, llegado apenas consumidos los primeros ocho minutos de juego, dejando así la cuenta actual del CD Pozoblanco en 41 puntos, uno por encima del filial capitalino y con la permanencia asegurada, a pesar de tan solo aventajar en seis puntos al Tomares -víctima de un Lucena que ya es equipo de Segunda RFEF de forma matemática-, pero mantener el golaverage con respecto al cuadro tomareño y, por ende, haber garantizado de forma aritmética su estancia en la división de cara al curso 2026-2027.