El Coto Córdoba moviliza a su afición para la gran final en Castellón con viaje, entrada y bocadillo por 8 euros

El Coto Córdoba de Baloncesto quiere que su afición también juegue el partido más importante de la temporada. La entidad que preside Rafael Blanco ha decidido fletar un autobús para todos los seguidores que deseen acompañar al equipo en el decisivo encuentro de vuelta de la final por el ascenso a la Primera FEB frente al Amics Castelló. Este choque tendrá lugar a las 12.00 horas del próximo domingo. Aquí puede reservarse una plaza.

La iniciativa cuenta con el patrocinio de Grupo PACC y está pensada inicialmente para 60 pasajeros, en una clara apuesta del club por convertir el desplazamiento a Castellón en una nueva demostración de apoyo al equipo en uno de los momentos más trascendentes de su historia reciente.

La propuesta incluye viaje, entrada para presenciar el partido y un bocadillo patrocinado por El Perri por un precio de solo 8 euros, una oferta muy atractiva con la que el Coto Córdoba busca teñir de blanquiverde la grada del pabellón castellonense y hacer sentir al equipo el aliento de su gente también lejos de Vista Alegre.

El ambiente en la grada de Vista Alegre, en imágenes / A.J. GONZÁLEZ

El viaje a Castellón

El autobús saldrá desde Vista Alegre a las 3.30 horas del mismo día del partido, en una expedición que acompañará al conjunto cordobés hasta Castellón para vivir en directo una cita que puede significar el ascenso a la Primera FEB. El encuentro de vuelta comenzará a las 12.00 horas del domingo y el regreso a Córdoba está previsto una vez concluya el choque.

Con esta medida, el Coto vuelve a demostrar que quiere implicar a toda la ciudad en su sueño de ascenso. El club sabe que el apoyo de la afición puede ser un factor decisivo en una eliminatoria de máxima tensión y por eso ha puesto todas las facilidades posibles para que el equipo no se sienta solo en una jornada que puede ser histórica para el baloncesto cordobés.