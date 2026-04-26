El Córdoba Patrimonio Club de Atletismo Cordobés firma un brillante debut en Primera Nacional

El Córdoba Patrimonio Club de Atletismo Cordobés dejó una gran imagen en su estreno en la Primera Nacional masculina por clubes al lograr una meritoria tercera posición en la jornada disputada en la IDM El Fontanar, donde ejerció como anfitrión en una cita de alto nivel competitivo.

El conjunto cordobés firmó un debut notable en una categoría exigente, en la que se midió a rivales de peso como el UCAM Cartagena, que acabó llevándose el triunfo, y el Marathón, que concluyó en la segunda plaza. Por detrás del equipo local terminó el Durango Kirol Taldea, cuarto clasificado en una competición que reunió en Córdoba a algunos de los nombres más destacados del atletismo nacional.

La actuación del club cordobés tuvo además varios focos individuales muy destacados. Las victorias locales llegaron de la mano del ecuatoriano mundialista Marcos Herrera en los 110 metros vallas, de Gonzalo Cuns en triple salto y del palmeño Juan Francisco Trujillo en salto de longitud, tres triunfos que impulsaron al equipo hacia una posición de prestigio en su estreno en la categoría.

Marcos Herrera, tras imponerse en 110 vallas. / Víctor Castro

Olímpicos en El Fontanar

La jornada celebrada en El Fontanar ofreció también un importante valor simbólico y deportivo por la presencia de tres olímpicos vinculados a la competición. Entre ellos estuvieron los entrenadores Javier García Chico, representando al Club de Atletismo Cordobés, y Antonio Peñalver, al frente del UCAM Cartagena, además del atleta Diego García, también integrante del conjunto murciano.

El tercer puesto logrado por el Córdoba Patrimonio Club de Atletismo Cordobés refuerza la sensación de que el equipo está preparado para competir con solvencia en la Primera Nacional y supone un estreno esperanzador para una entidad que sigue dando pasos adelante en el atletismo masculino por clubes. La próxima jornada tendrá lugar el 17 de mayo.