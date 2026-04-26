Fútbol | Tercera RFEF
El Ciudad de Lucena sella el ascenso con una goleada al Tomares
El conjunto celeste arrolla al equipo hispalense, se proclama campeón del Grupo X de Tercera RFEF y consigue un hueco en Segunda RFEF
El Ciudad de Lucena ya es equipo de Segunda RFEF. El conjunto celeste certificó de manera matemática su ascenso con una victoria incontestable ante la UD Tomares (5-0). La combinación de resultados dejó sin margen a cualquier alternativa y permite a los lucentinos confirmar un objetivo que venían acariciando desde hace semanas. La alegría se desbordó tanto en el terreno de juego como en la grada, donde la afición acompañó en todo momento y terminó celebrando un logro histórico.
Un inicio arrollador
El equipo de Antonio Jesús Cobos no quiso esperar y salió decidido a resolver el encuentro cuanto antes. Apenas habían transcurrido cuatro minutos cuando el colegiado señaló penalti a favor del Ciudad de Lucena, y Rafa Gálvez no falló desde los once metros para abrir el marcador. Ese tanto marcó el camino de una primera mitad dominada de principio a fin por los locales. En el minuto 26, Manolo Ortiz amplió la ventaja tras una buena acción ofensiva y, poco después, en el 34, Manu Molina firmó el tercer gol que dejaba el partido prácticamente sentenciado antes del descanso. El Tomares apenas pudo reaccionar y solo inquietó en una ocasión, neutralizada por una gran intervención de Froilán Leal en el minuto 37.
Confirmación del título
Lejos de relajarse, el Ciudad de Lucena mantuvo su ambición en la segunda mitad y siguió ampliando la diferencia en el marcador. En el minuto 64, Diego Canty anotó el cuarto tanto y terminó de cerrar el encuentro, aunque aún hubo tiempo para más. En el 68, Joseliyo se sumó a la fiesta con el quinto gol, redondeando una goleada que reflejó la superioridad del líder. Cada tanto fue celebrado con más intensidad por una afición que ya vivía el partido como una auténtica fiesta.
Un ascenso trabajado
El pitido final dio paso a la euforia definitiva. Jugadores, cuerpo técnico y aficionados celebraron juntos un momento de alegría tras confirmar el ascenso y el campeonato del Grupo X de Tercera RFEF. El Ciudad de Lucena culmina así una temporada marcada por la regularidad y el dominio, logrando un objetivo que llevaba años persiguiendo. El club no regresa a la categoría, sino que alcanza por primera vez en su historia la Segunda RFEF, culminando un crecimiento sostenido que hoy encuentra su recompensa en forma de ascenso.
Ficha técnica
5 - Ciudad de Lucena: Froilán Leal, Ale Benítez, Castilla, Rafa Gálvez, Manolo Ortiz, Alberto García, Nacho Fernández, Manu Molina, Joseliyo, Jesús Martín y Diego Canty.
Entrenador: Antonio Jesús Cobos.
Cambios: Álvaro Toledano por Alberto García (62'), Hugo Fuentes por Jesús Martín (62'), Jaime Ortiz por Manolo Ortiz (70'), David Agudo por Diego Canty (70') y Adri Valenzuela por Rafa Gálvez (78').
0 - UD Tomares: Lucas, Sergio, Castilla, Walter, Alberto, Rufo, Fernando, León, Sergio López, José Vela, Amaya y Morillo.
Entrenador: Manuel Luque.
Goles: 1-0 (5') Rafa Gálvez. 2-0 Manolo Ortiz (26’). 3-0 Manu Molina (34'). 4-0 Diego Canty (64'). 5-0 Joseliyo (68')
Tarjetas: amarilla a Manolo Ortiz (29'),
Estadio: Estadio Ciudad de Lucena
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