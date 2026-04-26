El Ciudad de Lucena sella el ascenso con una goleada al Tomares

El Ciudad de Lucena ya es equipo de Segunda RFEF. El conjunto celeste certificó de manera matemática su ascenso con una victoria incontestable ante la UD Tomares (5-0). La combinación de resultados dejó sin margen a cualquier alternativa y permite a los lucentinos confirmar un objetivo que venían acariciando desde hace semanas. La alegría se desbordó tanto en el terreno de juego como en la grada, donde la afición acompañó en todo momento y terminó celebrando un logro histórico.

Un inicio arrollador

El equipo de Antonio Jesús Cobos no quiso esperar y salió decidido a resolver el encuentro cuanto antes. Apenas habían transcurrido cuatro minutos cuando el colegiado señaló penalti a favor del Ciudad de Lucena, y Rafa Gálvez no falló desde los once metros para abrir el marcador. Ese tanto marcó el camino de una primera mitad dominada de principio a fin por los locales. En el minuto 26, Manolo Ortiz amplió la ventaja tras una buena acción ofensiva y, poco después, en el 34, Manu Molina firmó el tercer gol que dejaba el partido prácticamente sentenciado antes del descanso. El Tomares apenas pudo reaccionar y solo inquietó en una ocasión, neutralizada por una gran intervención de Froilán Leal en el minuto 37.

Confirmación del título

Lejos de relajarse, el Ciudad de Lucena mantuvo su ambición en la segunda mitad y siguió ampliando la diferencia en el marcador. En el minuto 64, Diego Canty anotó el cuarto tanto y terminó de cerrar el encuentro, aunque aún hubo tiempo para más. En el 68, Joseliyo se sumó a la fiesta con el quinto gol, redondeando una goleada que reflejó la superioridad del líder. Cada tanto fue celebrado con más intensidad por una afición que ya vivía el partido como una auténtica fiesta.

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Los jugadores del Ciudad de Lucena celebran un gol ante el Tomares. / Murillo

Un ascenso trabajado

El pitido final dio paso a la euforia definitiva. Jugadores, cuerpo técnico y aficionados celebraron juntos un momento de alegría tras confirmar el ascenso y el campeonato del Grupo X de Tercera RFEF. El Ciudad de Lucena culmina así una temporada marcada por la regularidad y el dominio, logrando un objetivo que llevaba años persiguiendo. El club no regresa a la categoría, sino que alcanza por primera vez en su historia la Segunda RFEF, culminando un crecimiento sostenido que hoy encuentra su recompensa en forma de ascenso.