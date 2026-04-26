El Ciudad de Lucena, un ascenso desde la fe intacta y una férrea rebeldía

Seis años de decepciones futbolísticas en Lucena, encadenándose sueños frustrados, entre la resignación por subsistir anclado a Tercera RFEF, han precedido a una temporada impoluta laureada con la promoción a Segunda RFEF. El Ciudad de Lucena ondea el ascenso al suscribir una temporada brillante y con una hegemonía indiscutible, alzándose con el campeonato liguero a dos jornadas del final, con diez puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Dos Hermanas.

Una semana después de esfumarse la primera opción de promocionar directamente, el conjunto celeste gozaba de la primera oportunidad sin depender de otros rivales. La fiabilidad exhibida por la escuadra de Antonio Jesús Cobos, ratificaba con cinco victorias consecutivas en los últimos encuentros, invitaba a presagiar un triunfo infalible. El optimismo se disparaba con la inmaculada trayectoria en el feudo local, con 15 victorias y un empate en la competición liguera.

Desde una hora y media antes del partido, la tribuna cubierta comenzó a poblarse, hasta borrarse cualquier hueco coincidiendo con el inicio del calentamiento del nuevo equipo de Segunda RFEF. Las entradas del sector principal, con unos 2.400 asientos, se agotaron y sólo se apreciaban ciertas sillas vacías en los diferentes tramos del fondo sur. La asistencia superó los tres millares de aficionados, registrando la entrada más concurrida de las últimas campañas.

La consecución del ansiado propósito latía en el ambiente. El fútbol lucentino rescataba de la memoria la conquista en Noja, en el año 2007, en dirección a Segunda B, hasta reencontrarse con otra división de proyección nacional. En las gradas, futbolistas icónicos del alma celeste como Sarmiento, Cordobilla, Juani, Jaime Jurado o Herrero. Familias completas, grupos de amigos y aficionados incondicionales ocuparon las gradas. La Brigada Celeste, con numerosos cánticos contagiosos, comandaba los ánimos insuflados a los jugadores, anticipando, desde los primeros minutos, el rotundo alirón.

La afición lucentinista arropa al equipo de Antonio Jesús Cobos en su paso por las calles de Lucena. / Manuel Murillo

La rápida sucesión de los goles suscitó tranquilidad, multiplicando el afán compartido por acelerar una celebración desenfrenada.

El alcalde, Aurelio Fernández, a quien le reclaman que retirara las vallas situadas en la fuente del recinto ferial, y el presidente, Jorge Torres, botaron en el palco, ante la demanda popular, antes del pitido final. La zona de autoridades también recibió a Salvador Fuentes, presidente de la Diputación, y Jesús Aguirre, presidente del Parlamento de Andalucía.

La impaciencia y el sosiego coexistieron en los minutos finales del partido, sin tiempo añadido ante la nitidez del resultado. Cohetes, bengalas y manteos constantes a los protagonistas del ascenso engalanaron la fiesta inicial en el césped, con una común unión perfecta de plantilla, directivos, cuerpo técnico, familiares y aficionados. La locura se desató en los vestuarios.

El presidente del club, Jorge Torres, con una emoción incontenible, confesaba que “el fútbol nos ha hecho pasarlo muy mal y nos ha puesto a prueba de bombas” antes de sentenciar que “el club debe seguir creciendo y ponerlo donde tiene que estar”. A escasos metros, alcalde, Aurelio Fernández, resumía que “por fin ha llegado y con un partido redondo, todo el mundo ha podido disfrutar”. Y, desde la parcela técnica, Antonio Jesús Cobos, el entrenador, abundaba en que “Lucena se merece esto como mínimo”, alcanzado con “muchísimo esfuerzo”, con la pretensión de que “la gente que ha venido hoy se quede por muchísimos años más”.

Los festejos prosiguieron en la fuente del recinto ferial, libre de vallas, y la programación anunciada por el club enumera hoy lunes ofrendas ante Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Virgen de Araceli, recepción oficial en el Ayuntamiento y la fiesta final del ascenso. El Ciudad de Lucena rubrica su promoción de categoría y pugnará en la cuarta división el fútbol nacional.