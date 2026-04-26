Carlos Albarrán, tras su gol ante el Sporting: "Estoy recuperando mi mejor nivel"

El Córdoba CF sigue afianzando su buen momento de forma tras sumar un nuevo triunfo en El Arcángel ante el Sporting de Gijón. Carlos Albarrán se erigió como uno de los grandes protagonistas del encuentro, liderando junto a sus compañeros una remontada que refuerza la confianza del equipo en este tramo final de la temporada y mantiene viva la dinámica positiva de resultados. «Estoy recuperando mi mejor nivel. Estuve unos cuantos partidos que yo soy consciente que no estaba dando nivel. Lo he pasado bastante mal con el tema de mi madre, me ha afectado mucho, y lo personal ha pasado a lo futbolístico, me han influido en el nivel, en mis rendimientos... Me puse en manos de profesionales, trabajé con un psicólogo, me ha venido muy bien y ahora ya vuelvo a ser el que era», afirmó.

Nivel del equipo

En lo colectivo, el jugador analizó el cambio de dinámica del equipo y la importancia de la confianza en este buen tramo de resultados. «Yo creo que es un tema sobre todo de confianza de los jugadores, del equipo, de que cuando cometíamos errores antes nos penalizaban demasiado y ahora quizás los seguimos cometiendo un poco menos, pero no te penalizan tanto como anteriormente, que a la llegada te metían gol y el equipo no tenía confianza y entonces se venía un poco más abajo y eso luego se notaba en el juego, que nos costaba llegar y crear ocasiones», señaló.

«Ahora pues volvemos a ser nosotros mismos, desde la victoria en Cádiz, creo que esa victoria nos dio mucha moral, mucha confianza, y ya te digo, volvemos a ser nosotros, haciendo nuestro juego, creando ocasiones y metiendo goles», añadió.

Mirada en el futuro

De cara al futuro inmediato, el discurso es de prudencia, pero también de ambición tras encadenar buenos resultados: «Nosotros nos planteamos que una vez empezáramos a ganar otra vez, como lo hicimos en Cádiz, pues a partir de ahí no pensar más allá, que fueramos semana a semana y esta semana teníamos claro que teníamos que ganar, el míster nos había comentado antes de comenzar que no habíamos hecho ninguna vez cuatro victorias seguidas y era un objetivo que queríamos hacerlo, no hemos hecho, y ahora pues a pensar en Castellón, es un campo que siempre que vamos se ve un partido muy abierto, con muchas ocasiones para los dos equipos y yo creo que vamos con la confianza suficiente como para conseguir los tres puntos».

Situación de Jacobo González

Por último, como capitán, también se pronunció sobre los pitos a Jacobo González por parte de la grada: «Es un tema que a mí no me gusta, sinceramente, está claro que la gente puede expresar su opinión libremente, pero cuando se le pita a un jugador de nuestro equipo y se nota tanto que cada vez que coge el balón, cada vez que hace alguna jugada pues se le pita, ya no influye solo a él. Es feo que te pite tu propia afición y te afecta en lo personal y en el rendimiento. También nos afecta a nosotros», aseguró.