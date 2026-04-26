El Cajasol Ángel Ximénez cae en Logroño y se complica su pelea por la permanencia

El Cajasol Ángel Ximénez tendrá que seguir sufriendo para asegurar su continuidad en la Liga Asobal. El conjunto pontano no pudo dar la campanada en la cancha del Dicorpebal Logroño La Rioja, uno de los equipos más sólidos del campeonato y claro aspirante a competir la próxima temporada en Europa. El bloque cordobés salió derrotado en un encuentro que se le puso cuesta arriba desde los primeros compases.

La derrota dejó a los cordobeses en plaza de promoción de descenso cuando apenas restan cuatro jornadas para la conclusión de la temporada, un escenario que obliga a los de Toni Malla a apretar al máximo en la recta final del curso.

Los problemas empezaron demasiado pronto para el Ángel Ximénez. El cuadro riojano salió con mucha intensidad y aprovechó las dudas iniciales de su rival para abrir una primera brecha en el marcador. En apenas siete minutos, los locales ya dominaban por 5-1, una diferencia que marcó el desarrollo de la primera mitad.

El Ángel Ximénez no encuentra el ritmo

Toni Malla trató de agitar el partido con cambios, pero el Logroño mantuvo el control del juego y siguió castigando a un conjunto pontano demasiado penalizado por las pérdidas de balón y por varios errores en lanzamientos claros. La diferencia llegó a ser de seis goles en el minuto 21, aunque el Ángel Ximénez logró contener algo la sangría antes del descanso para marcharse a vestuarios con un 14-10 que todavía dejaba margen para reaccionar.

Y esa reacción llegó en el arranque de la segunda parte. El equipo cordobés salió más concentrado, elevó su nivel competitivo y consiguió recortar distancias hasta colocarse a solo dos tantos con el 14-12 en el minuto 32. Fue el mejor momento del Ángel Ximénez en el partido y el instante en el que pareció abrirse una pequeña opción de discutir el resultado.

Sin embargo, el Logroño no permitió que el encuentro cambiara de dirección. Un parcial de 3-0 devolvió rápidamente la ventaja a cinco goles y enfrió las aspiraciones pontanas (17-12). A partir de ahí, el segundo clasificado volvió a manejar el ritmo del choque con autoridad y dejó claro por qué ocupa la zona alta de la tabla.

Dani Serrano pugna con un defensor. / CÓRDOBA

Los locales rompen el partido

Los intentos visitantes por volver a engancharse resultaron estériles. El cuadro riojano siguió creciendo hasta alcanzar el 23-16 en el minuto 43, una diferencia que empezó a hacer casi imposible cualquier remontada. Con el duelo ya muy inclinado del lado local, el partido entró en un tramo de intercambio de goles que no benefició en nada al equipo de Puente Genil, que llegó a verse ocho tantos abajo en los últimos minutos (28-20).

Al final, el Cajasol Ángel Ximénez terminó encajando una derrota previsible por la diferencia de potencial entre ambas plantillas, aunque el resultado no deja de ser un golpe en un momento especialmente delicado de la temporada.

El próximo sábado, el conjunto pontano regresará a casa para afrontar una nueva final por la permanencia. Será en Puente Genil, ante el Alicante, en un duelo que se presenta ya como una cita de enorme importancia para el futuro inmediato del equipo en la Asobal.