El Valencia gana un duelo clave y enciende las alarmas del Girona

El Valencia logró un triunfo vital en la lucha por la permanencia ante un rival directo como el Girona al imponerse por 2-1, en un partido en el que los locales se adelantaron en el arranque del segundo tiempo con goles de Ramazani y Sadiq, pero el conjunto catalán recortó diferencias rápidamente y buscó hasta el final un empate que evitó con muchos apuros el equipo local.

Los dos contendientes encaraban el partido en un contexto idéntico, deambulando en esa zona medio-baja de la tabla, donde hasta nueve equipos se encuentran apelotonados en la puntuación e inmersos en la lucha por evitar el descenso.

Un triunfo en Mestalla se antojaba vital para afrontar con un pequeño colchón la recta final del campeonato donde todo se va a jugar en las cinco últimas jornadas.

Carlos Corberán planteó un partido muy físico, con una línea defensiva muy adelantada y una presión en bloque alto para impedir que el Girona se hiciera con el dominio del balón e impusiera su ritmo.

Así, pasaron quince minutos con continuas interrupciones y sin que ninguno de los dos equipos fuera capaz de hilvanar un jugada con criterio en los últimos metros del campo rival hasta que un pequeño agarrón de Blind a Sadiq en el área, que desde el VAR no se consideró suficiente para pitar penalti, encendió los ánimos de Mestalla y de sus jugadores.

En apenas cinco minutos, el Valencia dispuso de hasta tres ocasiones claras para inaugurar el marcador, pero el poste, tras un remate de Lucas Beltrán, y la falta de acierto de Sadiq, impidieron que se cantase el gol.

El Girona no se encontraba cómodo, la fuerte presión de su rival no le dejaba mover el balón como acostumbra y en las pocas ocasiones en las que consiguió acercarse a las inmediaciones de Dimistrevski se estrelló contra la zaga local, muy contundente en todo momento.

Las recuperaciones del Valencia propiciaron las mejores opciones para marcar pero la falta de claridad y calidad en los metros finales permitieron al Girona llegar al descanso con el empate inicial.

El Girona salió algo más ambicioso en la reanudación pero a las primeras de cambio se encontró con un gol en contra. Javi Guerra, tras una recuperación en la medular, habilitó con rapidez al costado contrario donde Ramazani aprovechó su velocidad y, tras recortar con habilidad a Vitor Reis, marcó de disparo cruzado.

Cuando el conjunto catalán trataba de digerir el gol, el Valencia golpeó de nuevo tras gran acción del capitán Gayà que sirvió al corazón del área donde la envergadura de Sadiq se impuso a la veteranía de Blind para cabecera el 2-0.

Reaccionó Míchel de inmediato con un triple cambio y no le puso salir mejor la decisión, ya que de inmediato su equipo recortaba distancias por mediación de Joel Roca en el primer balón que tocó nada más salir al campo.

El partido se rompió. El Girona, que por fin se hizo con el dominio del juego, buscaba el empate y el Valencia sentenciar a la contra. La suerte del encuentro era una moneda al aire ya que ambos equipos llegaban con peligro al área rival.

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Los minutos finales fueron una agonía para el Valencia. El Girona fue con todo y la más clara la tuvo Stuani en el tiempo de prolongación pero se topó con un Dimitrevski espectacular que le negó el gol y firmó el triunfo valencianista ante la algarabía de Mestalla.