Salerm Puente Genil-Atlético Malagueño: final sin margen de error en el Manuel Polinario

El Salerm Puente Genil encara este domingo uno de los encuentros más determinantes de toda la temporada. A las 12.00 horas, los de Álvaro Cejudo recibirán al Atlético Malagueño en el Manuel Polinario en el penúltimo partido del curso regular, una auténtica final en la que ya no hay margen de error.

La situación clasificatoria obliga a los rojillos a sumar de tres en tres si quieren mantener vivas sus opciones de permanencia. Actualmente ocupan la decimocuarta posición con 37 puntos, en puestos de descenso, y no dependen de sí mismos. Para alcanzar, al menos, la plaza de play out, deberán ganar su partido y esperar tropiezos de rivales directos como el CD Estepona o el Antoniano, mientras que el objetivo de la permanencia directa -compleja- queda supeditado a cumplir esta jornada, también en la próxima, y que lo ajeno acompañe.

Sin margen de error

El tramo final de la temporada no ha dado tregua al Salerm, que ha alternado resultados sin lograr una continuidad que le permita salir de la zona de peligro. En las últimas jornadas, los pontaneses han caído ante el Real Jaén (2-1), empataron frente a la Deportiva Minera (1-1) y lograron una victoria de mérito ante el Xerez CD (0-1).

Unos resultados que mantienen al equipo en la pelea, pero que obligan a no fallar en este último tramo del campeonato.

El Polinario, la gran baza

Pese a la delicada situación, el Salerm cuenta con un argumento de peso: su fortaleza en casa. El Manuel Polinario ha sido un auténtico bastión durante toda la temporada.

Los rojillos solo han perdido un encuentro como locales, ante el Yeclano Deportivo (0-1), y han firmado seis victorias y nueve empates. Unos números que convierten su estadio en un escenario fiable y que alimentan las esperanzas de cara a este choque decisivo, en el que una derrota sería prácticamente sinónimo de decir adiós al Grupo 4 de Segunda Federación.

Un rival descendido pero competitivo

Enfrente estará un Atlético Malagueño que, pese a ser colista con 20 puntos y tener ya confirmado su descenso, no ha dejado de competir. El filial malaguista afronta el partido con el objetivo de cerrar la temporada con buenas sensaciones.

En sus últimos compromisos ha mostrado una leve mejoría, con victorias ante el Antoniano (3-2) y el Real Jaén (2-1), aunque también sufrió una dura derrota frente al UCAM Murcia (4-0).

Eso sí, su rendimiento como visitante ha sido muy pobre durante toda la temporada, sin conocer la victoria lejos de su estadio -y con únicamente tres puntos como balance entre sus 16 salidas hasta la fecha-, lo que refuerza la necesidad del Salerm de aprovechar esta oportunidad.

Una final para seguir vivos

El encuentro será una auténtica final para los pontaneses. Con todo en juego y sin margen de error, el Salerm deberá mostrar su mejor versión para lograr una victoria que le permita llegar con opciones a la última jornada.