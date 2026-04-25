Rafa Lozano Jr. asegura medalla en Brasil y peleará por el oro en la Copa del Mundo

Rafa Lozano Jr. ya tiene garantizada la primera medalla internacional de la temporada y sigue lanzado en un 2026 que no deja de confirmarlo como una de las grandes esperanzas del boxeo español. El púgil cordobés alcanzó la final de la Copa del Mundo de Iguazú, en Brasil, después de firmar una notable remontada en semifinales frente al búlgaro Yasen Radev, al que derrotó por 4-1.

El joven boxeador llegaba a la cita brasileña reforzado por el impulso que le dio la conquista del título iberoamericano en Córdoba, en su estreno como profesional, y ha vuelto a responder con personalidad en un torneo de alto nivel internacional. Su recorrido en la competición arrancó con una victoria en octavos de final de la categoría de -55 kilos ante el azerbaiyano Zidan Hunbatov. Después, en cuartos, superó al alemán Ali El Sari, para meterse entre los mejores del torneo.

El paso definitivo hacia la lucha por el oro llegó en semifinales, en un combate exigente ante Yasen Radev. El cordobés fue de menos a más en un duelo marcado por la diferencia física entre ambos contendientes. El búlgaro, más alto, trató de imponer desde el principio un combate a distancia, utilizando sus brazos largos para frenar la ofensiva del español. Esa estrategia le permitió cerrar el primer asalto con ventaja, al menos según el criterio de los jueces, que dieron un 2-3 en contra de Lozano Jr.

Rafa Lozano golpea a su rival durante el combate por el título iberoamericano. / Víctor Castro

Lozano Jr. reacciona

Pero el cordobés reaccionó con determinación. En el segundo asalto comenzó a cambiar el guion del combate, encontrando con más frecuencia el cuerpo de su rival y acortando distancias con mayor eficacia. Ese crecimiento se acentuó aún más en el tercer y definitivo round, donde Rafa Lozano Jr. mostró su mejor versión para imponerse con claridad y terminar llevándose el combate por 4-1.

El triunfo mete al boxeador cordobés en la final de la Copa del Mundo y le asegura ya una medalla que refuerza su gran momento competitivo. Ahora, con el oro en juego, Lozano Jr. vuelve a demostrar que su progresión sigue avanzando con paso firme y que su nombre empieza a consolidarse también en el escenario internacional.