Pozoblanco corre con fuerza en el mundo de los rallys con una edición espectacular

El Rallye Ciudad de Pozoblanco sigue creciendo a toda velocidad y ya mira mucho más allá del panorama nacional. La edición de 2026, presentada oficialmente este sábado, se celebrará los próximos 1 y 2 de mayo y volverá a formar parte del Campeonato de España de Rallyes de Tierra, consolidando a la cita de Los Pedroches como uno de los grandes referentes del calendario sobre tierra. Además, la prueba cordobesa ha dado un salto de dimensión con su entrada en el Toyota Gazoo Racing WRC Challenge Program 2026, uno de los proyectos de formación de pilotos con más proyección del automovilismo internacional.

La magnitud del evento también queda reflejada en su participación. La lista provisional de inscritos está formada por 62 equipos, una cifra que vuelve a confirmar el excelente momento del rally cordobés. En el plano deportivo, el cartel reúne a 19 vehículos Rally2, además de los equipos encuadrados en la Clio Trophy Spain Tierra, la nueva Copa Kobe Motor y los jóvenes talentos del programa de Toyota, una combinación que eleva de forma notable el nivel competitivo del fin de semana.

Un piloto, durante un rally disputado en la provincia. / A.J. González

El desembarco de las promesas de Toyota

La inclusión de Pozoblanco en el programa de Toyota supone uno de los grandes reclamos de esta edición. La estructura impulsada por la marca japonesa nació en 2015 para formar a jóvenes pilotos con proyección hacia el Mundial y ha tenido como ejemplo más visible a Takamoto Katsuta, hoy consolidado en la órbita de Toyota en el WRC. El hecho de que la prueba cordobesa entre en esa hoja de ruta sitúa al rally pozoalbense en un escaparate internacional de enorme valor.

En concreto, está prevista la presencia de cinco equipos vinculados al Toyota Gazoo Racing WRC Challenge Program, con tres unidades de Toyota GR Yaris Rally2 y dos Renault Clio Rally3, a la espera de la confirmación definitiva del listado oficial. Ese desembarco internacional convertirá los tramos cordobeses en un escenario de primer nivel para medir a futuras promesas del Mundial frente a algunos de los nombres más potentes del campeonato nacional.

A todo ello se suma el atractivo puramente deportivo de una prueba que llega como segundo gran asalto de la temporada sobre tierra y que promete volver a ofrecer una mezcla de espectáculo, igualdad y proyección. Pozoblanco no solo mantiene su peso dentro del certamen español: ahora también se proyecta como una plataforma de crecimiento para el rally mundial del mañana.