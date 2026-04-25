Dimite el designador de árbitros de la liga italiana, investigado por fraude deportivo

El italiano Gianluca Rocchi, responsable de la designación de árbitros en la Serie A y la Serie B e investigado por la Fiscalía de Milán por presunta "participación en fraude deportivo", se ha apartado del cargo al frente de la Comisión de Árbitros (CAN) y aseguró que saldrá "indemne" del proceso.

"En relación con la situación de hoy, de acuerdo con la Asociación Italiana de Árbitros (AIA) y por el bien del grupo CAN, que debe poder operar con la máxima serenidad, he decidido autosuspenderme, con efecto inmediato, del cargo de responsable del CAN", anunció Rocchi en una declaración a la agencia de noticias italiana ANSA.

"Esta decisión, dolorosa, difícil pero compartida con mi familia, pretende permitir el correcto desarrollo de la fase judicial, de la cual estoy seguro saldré indemne y más fuerte que antes", agregó.

La investigación al designador arbitral analiza posibles injerencias de Rocchi en la toma de decisiones arbitrales durante varios encuentros. Entre ellos destaca el partido Udinese-Parma del 1 de marzo de 2025, cuando, durante la revisión de una posible mano dentro del área, se produjo un cambio de criterio de forma repentina en el que el árbitro asistente del VAR pasó en pocos segundos de considerar que no era penalti a recomendar que el árbitro fuera a revisar la jugada personalmente en el monitor a pie de campo.

Según la hipótesis planteada, recogida por medios locales, Rocchi se habría levantado de su puesto para golpear varias veces el cristal de la sala VAR con el fin de llamar su atención, quienes a su vez habrían avisado al árbitro para que realizara una revisión en el monitor.

La pesquisa también puso bajo la lupa otros episodios de la temporada anterior, entre ellos el Inter de Milan-Verona del 8 de enero de 2024, en el que se analizó un presunto codazo del defensa del 'nerazzurro' Alessandro Bastoni sobre el jugador Duda en una acción dentro del área que no fue sancionada.

De acuerdo al material incorporado a las diligencias, en el diálogo entre el árbitro de campo y el VAR, este último optó por validar la jugada y el gol posterior del Inter tras revisar las imágenes, sin activar la posibilidad de revisión en el monitor.

La Fiscalía de Milán abrió diligencias tras una carta enviada por Domenico Rocca, exárbitro asistente retirado el año pasado, en la que denunciaba posibles irregularidades en el sistema arbitral.

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Aunque aquella denuncia deportiva fue posteriormente archivada, las autoridades han reabierto el foco al analizar ahora sus posibles implicaciones penales.