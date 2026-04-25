El Coto Córdoba acaricia la Primera FEB tras destrozar al Amics Castelló en una noche histórica

El Coto Córdoba ya toca con los dedos la Primera FEB tras una noche de baloncesto para el recuerdo en la que humilló al campeón del Grupo Este, el Amics Castelló, con una victoria por 30 puntos (105-75). El próximo domingo defenderá esta inmensa renta.

El choque empezó con el Coto buscando y encontrando a Ja’ Monta Black y Kevin Schutte, sus principales referencias ofensivas en los mejores momentos de la temporada. Catorce puntos había anotado en los primeros cuatro minutos (14-9). Cuatro triples anotados llevaba entonces el Coto, dos de ellos de un Black que por entonces ya tenía siete puntos en su casillero. El Castelló buscaba mientras balones por dentro para aprovechar su teórica superioridad en el juego interior.

El preámbulo al festival del Coto

Las rotaciones empezaron en el minuto 5. Pese a ello, no bajó el ritmo anotador de los dos equipos. Zack Rollins y Pablo Sánchez tomaron el relevo a la hora de anotar en los locales desde la línea de tres puntos. El Castelló se situó por primera vez en el minuto 9 (22-24). A la conclusión del primer cuarto vencían los visitantes por tres puntos (24-27).

Diez triples de doce intentos –cinco cada equipo- acumularon entre ambos rivales en el primer cuarto, unos porcentajes sin duda propios de una final. El nigeriano Russell anotó los tres que intentó, en todos los casos con una mano defendiendo su tiro.

El ambiente en la grada de Vista Alegre, en imágenes / A.J. GONZÁLEZ

El Coto rompe el partido con su mejor quinteto

El segundo cuarto arrancó con el Coto jugando con su teórico mejor quinteto. Un parcial de 13-2 le dio entonces la vuelta al marcador (37-29). Black tiró de nuevo del carro anotando, ahora cerca del aro. El Castelló se dedicaba por su parte a lanzar unos triples que ahora no entraban.

Por momentos, el Coto sacó del partido a su rival, recuperando balones en defensa y jugando con criterio en ataque. Los cordobeses crecían sobre la pista al ver que lo intentaban les acababa saliendo. Un triple de Pablo Sánchez le otorgó al Coto una renta de nueve puntos (42-33, minuto 17). El público disfrutaba al ver a su equipo su mejor exhibición de juego de los últimos seis meses.

El hueco creció hasta los trece puntos (48-35) en el minuto 18 ante la desesperación del técnico castellonense. El base Pablo Sánchez era entonces el mejor jugador de los dos equipos. El Coto había logrado colapsar el ataque castellonense con su buena defensa. Hasta el rebote lo dominaban los cordobeses.

El Coto se dispara en el marcador

Dos triples más de Bello y Rollins dispararon la diferencia hasta los 18 puntos (54-36), inimaginable antes del inicio de la eliminatoria. Por quince puntos vencía al descanso (54-39), con su rival tocado ante la exhibición de juego cordobesa de la primera parte. Por 30-12 vencieron los cordobeses en el segundo cuarto, toda una cura de humildad para el campeón del Grupo Este.

El Coto siguió en el tercer cuarto jugando como un equipo con mayúsculas, como no se le había visto en toda la segunda vuelta. El Amics se dedicaba mientras a buscar los triples de Russell. La diferencia creció hasta los 19 puntos en el minuto 24 (65-46).

Black no paraba de hacerle daño al Castelló, ya fuera por dentro o por fuera. La exhibición coral del Coto había por entonces dejado al borde del KO a un Castelló que no se esperaba a un rival tan acertado en todos los aspectos del juego. Por 22 puntos ganaban ya los cordobeses en el minuto 27 (71-49). Su rival jugaba desquiciado, fallándolo todo, al ver a su rival aumentando sin parar la diferencia que ya era de 28 puntos en el minuto 30 (81-53).

Kevin Schutte celebra una canasta. / A.J. González

El Coto hunde al Castelló a base de triples

Con el partido roto y sin presión, al Coto le entraban todos los tiros que había fallado en otros momentos de la temporada. Era desde luego el partido soñado por el técnico, Gonzalo Rodríguez, antes de iniciar la semana de este choque. Por 31 puntos vencían los cordobeses a la finalización del tercer cuarto (84-53), con todos los jugadores viendo el aro como una piscina.

El Coto no bajó un ápice el ritmo en el último cuarto. Por una increíble diferencia de 35 puntos (91-56) ganaba en el minuto 33. La sinfonía perfecta del Coto llevó la diferencia a los 37 puntos (97-60), una renta casi imposible de remontar en la vuelta. El Amics se había convertido en un muñeco de trapo que no paraba de recibir de golpes en forma de triples del Coto (99-60, minuto 37).

El Coto dejó prácticamente sentenciado el ascenso ante un rival derrotado psicológicamente. Ahora solo le resta completar la faena en la vuelta de Castellón. Una inmensa renta de 30 puntos defenderá en la vuelta (105-75).