El Córdoba Futsal deja escapar la victoria ante el Noia y sigue sin romper su mala racha en Vista Alegre

El Córdoba Futsal no pudo dar el paso definitivo en su lucha por la permanencia que buscaba al empatar a tres tantos ante al Noia Portus Apóstoli. El conjunto cordobés estuvo cerca pero no cortó su mala racha de partidos sin conocer el triunfo en Vista Alegre. Ya son ocho los choques seguidos que acumulan los cordobeses sin ganar ante su afición.

El encuentro comenzó con la primera ocasión clara de gol para el Córdoba Futsal. Habían pasado menos de diez segundos cuando Javi Aranda avisó con un disparo que se marchó fuera por poco. A partir de entonces se entró en una fase de intercambio de golpes, con los dos equipos presionando arriba a la búsqueda del robo de balón.

El Noia se adelanta

Pronto llegó el 0-1 en una jugada desgraciada. Biel realizó un saque de banda que tocó en Murilo y se introdujo en la portería. El tanto provocó la reacción de un Córdoba Futsal que se lanzó en tromba a por el tanto del empate. El gol llegó en el 6 pero lo anularon los colegiados al tocar el balón con la mano el paraguayo Arnaldo Báez.

El choque llegó al ecuador de la primera parte con el Córdoba Futsal dominando a un Noia que esperaba agazapado la llegada del error de los cordobeses. El máximo goleador de los gallegos, el prieguense Ismael, contó en el 13 con su primera ocasión, con un remate de cabeza que detuvo Fabio.

El duelo entró en la recta final de la primera parte con los cordobeses intentando crear peligro con jugadas combinativas, sobre todo por la banda izquierda.

Ismael y Zequi pugnan durante el encuentro. / A.J. González

Javi Aranda crea peligro por la banda izquierda

Una recuperación de Javi Aranda permitió al granadino disponer de dos ocasiones seguidas en un mano a mano con el portero. Sin embargo, no logró batir a Schutte.

Sí batió al portero del Noia Pescio unos segundos más tarde. El argentino se revolvió tan bien que encontró un hueco ante el marcaje de Churrasco para disparar y marcar con un disparo seco y raso.

El gol provocó que el Córdoba Futsal insistiera todavía más ante la puerta del Noia. El gol de la remontada vino en el 18. Javi Aranda hizo un centro-chut por la banda izquierda que Ismael se marcó en su propia puerta en el intento de despeje. Con el 2-1 se llegó al descanso.

Ismael firma un tanto de cabeza

La primera parte no pudo comenzar peor para los blanquiverdes. Apenas había pasado un minuto cuando llegó el 2-2. El portero del Noia, Schutte, lanzó un pase largo a un Ismael que marcó de cabeza ante el despiste de Murilo.

El partido entró en una fase de ida y vuelta tras el 2-2. El Córdoba Futsal dominaba y el Noia salía a la contra en cuanto podía. Los cordobeses jugaban con tanta valentía como riesgo, pues presionaban muy arriba a su adversario.

Una gran combinación entre Carlos Gómez y Pescio casi acaba con el 3-2 en el 30. El disparo del toledano se marchó a córner. Schutte casi logra el 2-3 en el 31. El portero de los gallegos disparó desde su portería al ver a Fabio adelantando. El balón se marchó alto por poco.

El Córdoba Futsal vuelve a marcar

El Noia, que había viajado con pocas rotaciones al contar con varias bajas, pareció notar el esfuerzo con el paso de los minutos. El Córdoba Futsal aprovechaba la circunstancia para dominar cada vez con más claridad.

Ante tanta insistencia, el 3-2 acabó llegando en el 35. La sociedad entre Pescio y Carlos Gómez volvió a funcionar. El pívot le dejó el balón al ala para que marcara.

El Noia reaccionó al tanto situando al portero-jugador. El Córdoba Futsal pasó entonces a defenderse con uñas y dientes. Churrasco terminó anotando el empate a 3-3 en el 38. Emanuel Santoro pidió un tiempo para intentar reconducir la situación.

El choque entró entonces en la fase definitiva. Ninguno de los dos equipos quería ahora arriesgar, conscientes de lo que poco que le quedaba al partido. El prieguense Ismael sufrió un posible tirón muscular a un minuto del final que le obligó a abandonar el partido antes de tiempo.

Murilo buscó el gol de la victoria a 29 segundos de la bocina pero el disparo se marchó junto al palo derecho. El partido concluyó con un empate a tres tantos que no dejó satisfecho a nadie.