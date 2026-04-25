El Ciudad de Lucena, a un paso del ascenso

El Ciudad de Lucena se cita con la historia este fin de semana. El conjunto celeste, que lleva más de un lustro persiguiendo el ansiado salto de categoría, afronta un partido que puede marcar un antes y un después en su trayectoria reciente. Enfrente estará la UD Tomares (domingo, 19.00 horas), en un encuentro que puede otorgar de forma definitiva el ascenso a Segunda RFEF.

El equipo dirigido por Antonio Jesús Cobos llega en el mejor momento de la temporada. Los lucentinos acumulan once partidos consecutivos sin perder y han enlazado cinco victorias seguidas ante el Bollullos (1-0), el Sevilla C (0-3), la RB Linense (3-0), el Atlético Onubense (1-3) y el CD Pozoblanco (3-2). Una dinámica que ha consolidado su liderato y que refleja su nivel competitivo, transmitiendo la sensación desde hace meses de ser un conjunto imparable.

Fortaleza total en casa

Si hay un factor que explica el dominio del Ciudad de Lucena es su rendimiento como local. El conjunto celeste se mantiene invicto en su estadio, donde ha ganado sus diez últimos encuentros y ha convertido su feudo en un auténtico fortín. Con 43 puntos sumados en casa, es el mejor local del grupo, además del más goleador (39 tantos) y el menos goleado (siete), cifras que refuerzan su candidatura al ascenso y que apuntan a su claro favoritismo ante el Tomares, más allá del hito histórico que se juegan los aracelitanos.

A nivel global, los números también avalan su temporada: segundo equipo más goleador del campeonato con 62 tantos y el menos goleado, con solo 21 encajados. Un equilibrio que ha sido clave para liderar la clasificación con autoridad y que coloca al equipo a las puertas de un objetivo largamente perseguido.

Prudencia ante un rival necesitado

Pese al contexto favorable, en el vestuario lucentino impera la cautela. Antonio Jesús Cobos ha insistido durante la semana en la importancia de mantener la concentración y aislarse del ambiente externo: «Es el partido más importante de la historia reciente del club, pero lo único que nos vale es ganarlo. Tenemos que estar enfocados y hacer un buen partido». El técnico reconoce que el equipo vive una situación especial, pero destaca la serenidad del grupo para afrontar una «bola de partido» que puede resultar definitiva.

Además, como forma de mantener la concentración a sus pupilos pero también al entorno, el entrenador celeste ha puesto el foco en la peligrosidad del rival. El Tomares llega en una situación delicada, decimoquinto con 35 puntos y a solo uno del descenso, lo que lo convierte en un adversario especialmente competitivo. Aunque viene de caer ante el AD Ceuta B (0-2), anteriormente había encadenado dos victorias ante el Córdoba CF B (3-0) y el Bollullos (1-3).

Un rival incómodo a domicilio

Más allá de su posición en la tabla, el conjunto sevillano presenta argumentos para complicar el choque. Especialmente lejos de casa, donde atraviesa su mejor momento de la temporada con cinco partidos consecutivos sin perder. Un dato que refuerza la advertencia de Cobos sobre un rival «competitivo, con buenos jugadores y que se está jugando la vida».

Pero está claro que todo está preparado en Lucena para que el Ciudad de Lucena logre por fin un objetivo que lleva persiguiendo demasiado tiempo y que, gracias a una temporada prácticamente inmaculada, roza ya con los dedos. El ansiado ascenso que coloque al Ciudad de Lucena en el mínimo lugar que merece, la Segunda RFEF.