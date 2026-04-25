El Cajasol Ángel Ximénez desafía en Logroño a uno de los gigantes de la Asobal en su mejor momento de los últimos meses

El Cajasol Ángel Ximénez afronta este domingo una de las salidas más exigentes de la temporada con la visita al Logroño La Rioja, en el encuentro que cerrará la vigésimo sexta jornada de la Liga Asobal de balonmano. El duelo se disputará a partir de las 19.30 horas en la capital riojana, donde el equipo de Puente Genil pondrá a prueba su crecimiento reciente ante uno de los bloques más sólidos del campeonato.

Los números sitúan claramente al cuadro logroñés como favorito. El equipo riojano ocupa la segunda plaza de la clasificación con 36 puntos y llega avalado por una trayectoria de enorme consistencia, mientras que el conjunto pontano comparece desde la decimotercera posición con 16 puntos, todavía inmerso en una batalla muy apretada por la permanencia. Sin embargo, el momento competitivo del equipo de Toni Malla invita a pensar que el Ángel Ximénez está capacitado para discutirle el partido a cualquiera.

El Logroño La Rioja encara este compromiso después de un duro revés en la Copa, una eliminación que le ha dejado sin presencia en la fase final y que ahora le obliga a centrar todos sus esfuerzos en la competición liguera. El objetivo del conjunto dirigido por Miguel Ángel Velasco pasa por asegurar una plaza continental para la próxima temporada, y para ello cuenta con una plantilla de enorme nivel y con recursos en prácticamente todas las líneas.

La base de la plantilla riojana

La portería riojana ofrece garantías con Xoan Ledo y Marcos Cancio, mientras que en el pivote aparecen jugadores de gran peso competitivo como Aitor García y Álvaro Martínez. A ello se suma una primera línea de talento y experiencia con nombres como Zaja, Miguel Martínez, Pergel, Preciado o Juárez, además del peligro exterior y la velocidad que aportan hombres como Lombardi y Cardoso en los extremos. Un rival, en definitiva, de máxima exigencia para cualquier equipo de la categoría.

Pero el Cajasol Ángel Ximénez llega a Logroño con ilusión renovada y con la sensación de haber crecido en las últimas semanas. El equipo de Toni Malla ha ganado profundidad de plantilla y competitividad, especialmente en la primera línea, donde las incorporaciones de Vieira, Ribeiro y Nori Ben Halima han elevado el nivel del grupo y han ampliado las opciones ofensivas junto a jugadores como David Estepa, Dani Serrano o Pablo Simonet.

Ese aumento de recursos ha reforzado la idea de un equipo con más variantes, más capacidad para sostener ritmos altos y más argumentos para competir durante los 60 minutos. Ahora, el siguiente paso será trasladar ese crecimiento a una pista de máxima dificultad, donde el Ángel Ximénez necesitará rozar la perfección para tener opciones reales de puntuar.

El técnico, Toni Malla, junto a varios de sus jugadores. / Estefanía Hernández / BM Puente Genil

Competir hasta el final

Toni Malla tiene claro el plan: competir al máximo, llegar con vida al tramo final y mantener el partido en márgenes cortos el mayor tiempo posible. Para ello resultará fundamental que la segunda línea aporte también producción ofensiva, que la portería ofrezca seguridad en los momentos clave y, sobre todo, que el equipo minimice las pérdidas de balón ante un rival que castiga con dureza cada error.

Si a todo eso se une una defensa intensa y una actuación sólida en ambas áreas, el conjunto pontano podrá soñar con dar la sorpresa en una de las canchas más complicadas del campeonato. El desafío es mayúsculo, pero el Ángel Ximénez viaja convencido de que todavía puede seguir escribiendo capítulos importantes en su lucha por la salvación.