Vista Alegre sueña a lo grande: el Coto Córdoba arranca la final por el ascenso a Primera FEB

El Coto Córdoba de Baloncesto inicia este sábado la buscada final por el ascenso a la Primera FEB. Los de Gonzalo Rodríguez, en calidad de campeones del Grupo Oeste, se medirán al Amics Castelló, el mejor bloque del Grupo Este. El duelo de ida arrancará a las 20.00 horas de este sábado en Vista Alegre. Óscar Navarro y Pol Guadalajara dirigirán el encuentro.

El Coto ha llegado al fin al momento que llevaba buscando desde hace muchos meses. Su objetivo era el de ganar el grupo para así luchar por el ascenso por dos vías diferentes. Al final lo ha conseguido. Para empezar va a medirse al Amics Castelló en una eliminatoria a doble partido. De vencer, subiría a la Primera FEB, por lo que llegaría a un nivel deportivo que en la provincia nadie ha alcanzado en los últimos 24 años. De perder, dispondría de una segunda oportunidad enfrentándose a dos conjuntos que en la fase regular han acabado entre los puestos segundo y octavo de sus respectivos grupos.

La ilusión se palpa en el ambiente y en el entorno de la escuadra cordobesa. El club se ha volcado llamando a muchos exjugadores del Cajasur, el club de la provincia que más temporadas ha competido en la segunda categoría nacional, trece entre los años 1981 y 2002. Muchos de ellos estarán estarán este sábado a pie de pista siguiendo el partido.

Una camiseta con guiño al Cajasur

También ha sacado a la luz una camiseta que recuerda a la de los últimos años del Cajasur en la Liga LEB. Los aficionados todavía podrán comprar este sábado, al mismo tiempo la entrada del partido y la camiseta conmemorativa a través de la página web del club. También abrirán las taquillas a partir de las 17.00 horas y hasta la conclusión del primer cuarto. Vista Alegre está claro que va a vestirse de gala recordando los mejores tiempos del Cajasur en la LEB. El Coto llega a esta eliminatoria con la moral por las nubes. En el seno del club son conscientes de la dificultad del rival pero también de que a 80 minutos, cualquier cosa es posible.

Unos de los directores deportivos, Enrique Garrido, reconoce que "no estaba en la hoja de ruta, pero es fruto del trabajo constante del grupo". El otro responsable de la dirección técnica, Paco Zafra, pone el foco en el trabajo sostenido que hay detrás del momento actual. "Esto no es cosa de un día. Viene desde el final de la temporada pasada, construyendo la plantilla y formando un gran grupo humano".

Los cordobeses llegan a este duelo con ciertas dudas tras lo visto en los dos últimos meses. Mientras el Amics ha ganado sus ocho últimos partidos, el Coto ha perdido cuatro en el mismo intervalo de tiempo. Además, ha caído en sus tres últimos choques jugados como local, lo que ha compensado venciendo en tres de los cuatro últimos afrontados como visitante.

Los jugadores del Coto Córdoba, con la camiseta que recuerda los tiempos del Cajasur. / A.J. González

Una eliminatoria de máxima exigencia

Gonzalo Rodríguez va a contar con toda la plantilla, un factor importante ante una eliminatoria de máxima exigencia física y psicológica, en la que los once jugadores contarán con minutos. El Amics Castelló es a priori el favorito, aunque solo sobre el papel, pues ahora habrá que ver lo que cada equipo es capaz de hacer sobre la cancha.

El Coto saldrá a la pista con la misión inicial de no conceder una renta elevada al rival, pues esta temporada ha sufrido siempre que ha empezado de esta manera. También deberá estar pendiente del rebote, sobre todo del defensivo, un problema que le ha costado varias derrotas importantes en los últimos cuatro meses.

Igualmente necesitará el Coto que aparezca la mejor versión de su mejor artillero Ja’ Monta Black, pues al escolta estadounidense le está costando anotar con regularidad en sus últimas comparecencias. Todo está listo para disfrutar de una tarde de baloncesto del bueno que podría ser histórica.