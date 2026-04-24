Toyota convierte Pozoblanco en escaparate mundial: cinco promesas del WRC medirán su talento en Córdoba

El Rallye Ciudad de Pozoblanco sigue creciendo y ya mira de frente al automovilismo internacional. La prueba cordobesa, puntuable para el Campeonato de España de Rallyes de Tierra, la Renault Clio Trophy Spain Tierra y la Copa Kobe Motor, contará en su edición de 2026 con un aliciente de enorme nivel: su inclusión dentro del Toyota Gazoo Racing WRC Challenge Program, uno de los proyectos de formación de jóvenes talentos más ambiciosos del panorama mundial. La cita se disputará en el Valle de los Pedroches los próximos 1 y 2 de mayo.

La entrada de Pozoblanco en este programa supone un salto cualitativo para la prueba. Toyota utilizará los tramos cordobeses como escenario de aprendizaje y competición para varios de sus pilotos en desarrollo, una apuesta que sitúa al rally pozoalbense como una plataforma de proyección internacional. Según las informaciones publicadas tras el cierre de inscripciones, serán cinco equipos vinculados a esta estructura los que compitan en la prueba, repartidos entre vehículos Toyota GR Yaris Rally2 y Renault Clio Rally3.

El programa de Toyota nació en 2015 con el objetivo de detectar y formar jóvenes pilotos, especialmente japoneses, con potencial para llegar al Campeonato del Mundo de Rallyes. La preparación se desarrolla principalmente en Finlandia, donde los participantes reciben formación técnica, física y mental, además de experiencia real en rallyes de toda Europa. Esa combinación de aprendizaje y competición ha convertido al WRC Challenge Program en una de las canteras más interesantes del automovilismo actual.

Pilotos de nueva generación

El gran ejemplo del éxito de esta fórmula es Takamoto Katsuta, piloto de la primera generación del programa y hoy integrante habitual de Toyota en el Mundial. A su estela han ido creciendo nuevas promociones, y en 2026 el proyecto presenta una estructura todavía más amplia, con pilotos que compiten ya en categorías Rally2 y Rally3 y con presencia incluso de un participante global como el estonio Jasper Vaher, que figura en la plantilla oficial del programa para esta temporada.

Para Pozoblanco, esta incorporación refuerza su condición de prueba estratégica dentro del calendario nacional de tierra. El rally no solo atraerá a los nombres habituales del certamen español, sino también a jóvenes pilotos llamados a pelear algún día en la élite del WRC. El resultado es un cóctel de enorme valor deportivo para los aficionados y una oportunidad inmejorable para que Córdoba vuelva a presentarse como territorio de motor ante el escaparate internacional.