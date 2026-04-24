Coto Córdoba: una oportunidad histórica

Tras el éxito y desafío deportivo vivido el pasado fin de semana, que dejó en nuestra ciudad cierto tufillo a gasolina y aceite de ricino, Córdoba se presta a vivir de nuevo una efemérides que representa una oportunidad histórica para el deporte de la canasta, ya que el Coto Córdoba, nuestro representante en la Segunda FEB, tiene el reto de devolver al baloncesto cordobés a la élite del deporte federativo: el ascenso a la Primera FEB, la antigua LEB Oro.

Casi un cuarto de siglo después

Ha tenido que transcurrir casi un cuarto de siglo para que Córdoba vuelva a soñar con un ascenso de categoría, tras el descalabro del antiguo CajaSur rubricado en la temporada 2001/02, en la que el equipo dirigido por Eduardo Clavero y más tarde por el malogrado Santi Gisbert descendía a la LEB Plata, tras perder un play-off por la permanencia (1-3) frente al Sondeos del Norte en el duelo final del Multiusos de Riazor en La Coruña.

Santi Gisbert en el último encuentro en Vista Alegre del CajaSur Córdoba frente al Sondeos del Norte de La Coruña, en mayo del 2002. / FRANCISCO GONZÁLEZ

En aquel equipo figuraban cinco cordobeses: José Antonio Ferrer, Antonio Mendoza, Manolo Camacho, Jesús Pineda y Luis César Garrido, que ocupaba plaza de Junior, conformado también por David Chanca, Iván Báez (sustituido por Pere Corominas), Antonio Arroyo, Álvaro Triviño y los norteamericanos Jhon McClark y Chris Crawford, que fue cortado por su compatriota Joseph Wylie.

Ahora, 24 años después, el Club Baloncesto Córdoba desea rendir homenaje, en una operación vintage, a algunos de esos jugadores que militaron en aquel histórico equipo cordobés durante su etapa en la segunda categoría del basket español. Para ello, el Coto vestirá ante el Amics de Castelló una camiseta granate inspirada en la que lució el CajaSur durante una década (92/02), ofreciendo un merecido reconocimiento a algunos de esos jugadores cordobeses.

En ese sentido, tras casi medio siglo envenenado con el mundillo de la canasta e informando del baloncesto a través de la prensa, radio y televisión, y habiendo vivido en mis propias carnes ese fatídico descenso (mi hijo figuraba en aquel equipo), me siento obligado a solicitarle a la afición cordobesa su apoyo incondicional hacia el conjunto dirigido por Gonzalo Rodríguez. Tenemos que llenar Vista Alegre y llevar en volandas al equipo hacia la victoria. ¡¡Vamos Córdoba!! El ascenso en cosa de todos.

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(*) Editor y periodista