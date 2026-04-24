El Coto Córdoba se mide a un Amics Castelló lanzado: el análisis del rival de los cordobeses

El Coto Córdoba de Baloncesto ya ultima la preparación del partido de ida de la final por el ascenso a la Primera FEB. El duelo ante el Amics Castelló tendrá lugar este sábado a las 20.00 horas en Vista Alegre.

El conjunto levantino, que entrena José Luis Pichel, ha llegado a esta eliminatoria tras proclamarse campeón del Grupo Este con 21 victorias y 5 derrotas, tres triunfos más que los conseguidos por los cordobeses.

La campaña la inició con dudas, ya que perdió sus dos primeros partidos como local. Entonces ocupaba la novena plaza con un balance de 2-2, a dos triunfos del Lliria, el líder en ese momento.

Un equipo casi intratable en los últimos seis meses

Todo cambió a partir del mes de noviembre. El Amics no volvió a perder ningún partido como local, encadenando once resultados positivos de manera consecutiva. Nueve de esos encuentros los ganó por al menos diez puntos. El Coto hay que recordar que ha perdido los tres últimos choques jugados en Vista Alegre.

El liderato lo alcanzó por primera vez en la novena jornada. Empezó a partir de ahí una pugna con equipos como el Gandía, el Sant Antoni o el Albacete por la primera posición. Tras perderlo y recuperarlo en varias ocasiones, lo consiguió por última en la 23ª jornada, para no cederlo más.

Desde la quinta jornada solo ha perdido tres partidos, todos como visitante, por diferencias siempre inferiores a los seis puntos. Su peor resultado como visitante de la Liga lo encajó en la décima jornada por 80-75, en la cancha del Sant Antoni.

Ocho victorias seguidas

Ha ganado sus ocho últimos encuentros y acumula 16 perdiendo como máximo por dos puntos, lo que ocurrió el pasado 15 de febrero en la pista del CBZ Zaragoza (78-76). Desde aquel revés contra el bloque maño solo ha sumado triunfos (8).

Pese a estos números, tuvo que esperar hasta la última jornada para sentenciar la primera plaza a su favor, lo que logró venciendo en la complicada cancha del Lliria (80-87).

Maxi Andreatta, con el Coto Córdoba, en la temporada 23-24. / A.J. González

Los nombres propios

Los jugadores con mejor valoración son el base catalán Roger Fábrega (15,0), el base-escolta nigeriano Oluwasesan Russell (14,3), el pívot estadounidense Frederic Stutz (11,6) y el alero madrileño Pedro García (10,8), los cuatro por encima de los diez puntos. También rozan la decena de valoración el pívot congoleño Ken Baoko (9,8), el base menorquín Joan Faner (9,5) y el pívot estadounidense Diante Bah (9,3).

El octavo jugador en valoración del Castelló es el alero argentino Maxi Andreatta (7,4), uno de los componentes de la plantilla del Coto que ascendió a su actual categoría en la campaña 23-24, hace dos años. Andreatta, que anotó aquel triple en el último segundo en el derbi contra el UCB, promedia 7,3 puntos y 4,1 rebotes en 18 minutos.

Roger Fábrega controla el balón. / Amics Castelló

Un total de diez jugadores están en la cancha al menos 18 minutos, pues también cuentan con su cuota de protagonismo el escolta estadounidense Kobe Newton (6 de valoración) y el alero de ascendencia sudafricana Álex Tamayo (7,5). El base Roger Fábrega es el mejor pasador de los dos grupos (6,08) y el pívot Ken Baoko el primero en tapones (1,47).

El mejor equipo de la Liga en valoración, tiros de dos y asistencias

El Amics, que viene de bajar de la Primera FEB, es el mejor de los 28 equipos de la Liga en valoración (94,3), un apartado estadístico en el que el Coto ocupa el lugar 22 con 73,5. También es el mejor en porcentaje de tiros de dos (54,3%) y asistencias (19,2).