El Córdoba Futsal se juega sentenciar la permanencia en Vista Alegre ante un Noia con acento cordobés

El Córdoba Futsal vuelve en la mañana de este sábado a Vista Alegre para disputar su partido de la 26ª jornada de la Primera División de fútbol sala. El bloque cordobés recibirá al Noia Portus Apóstoli a partir de las 13.00 horas en Vista Alegre. Carlos Panadero y Héctor Mayo serán los colegiados.

Los jugadores que entrena Emanuel Santoro afrontan el duelo con la misión de sumar una victoria que les permita lograr virtualmente la permanencia. Los cordobeses, ubicados en la 13ª plaza con 25 puntos antes del inicio de la jornada, cuentan con un margen de siete sobre la zona de descenso, que abre el Family Cash Alzira. Mientras, la primera plaza con derecho a jugar por el título, la octava, la tiene ya a doce puntos.

El conjunto blanquiverde viene de caer por 4-1 en el derbi ante el Jaén Paraíso Interior, un resultado que acentuó más la crisis deportiva que atraviesa este equipo en los últimos meses. Sobre todo lo está pasando mal el Córdoba Futsal en Vista Alegre. Siete son ya los partidos seguidos que acumula sin ganar ante su afición, saldados con un balance discreto de dos empates y cinco derrotas. Se encuentra inmerso en su peor racha como local desde su entrada en la élite hace siete años.

Cinco meses sin victorias en Vista Alegre

Los cordobeses no ganan en casa desde hace cinco meses, cuando derrotaron por 4-1 al Jaén Paraíso Interior. El Córdoba Futsal atravesaba desde entonces su mejor momento de la campaña. Desde aquel triunfo, los de Santoro se han quedado sin la plaza en la Copa de España por la que lucharon, además de ir retrocediendo puestos en la clasificación. Recuperar la solidez en defensa de su mejor momento de la Liga es el objetivo a cumplir en la recta final de su séptima temporada consecutiva en la mejor liga del mundo.

Ismael celebra un gol con el Noia. / Noia

El regreso del prieguense Ismael

Santoro contará con toda su plantilla para medirse a un rival frente al que cayó en la primera vuelta, concretamente el 29 de noviembre, por 3-2. Enfrente tendrá a un adversario cuyo referente en ataque es el prieguense Ismael. El cordobés es el sexto en la tabla de goleadores de la Liga con 17 goles en 26 partidos y el cuarto nacional.

Ismael ha pasado en dos etapas por el Córdoba Futsal, la primera cuando formaba parte del filial y la segunda con los cordobeses compitiendo ya en Primera División. Ahora afronta su primer año en el bloque gallego, consolidado entre los mejores goleadores de España. De hecho, entró en la última prelista de la selección nacional absoluta.

Su presencia en la cancha añade un ingrediente extra a un partido que ya de por sí aparece cargado de interés. Ismael conoce bien la casa. Ahora regresa al Palacio Municipal de los Deportes Vista Alegre convertido en una de las grandes amenazas del Noia y en uno de los delanteros más en forma del campeonato.

Un partido para romper dinámicas negativas

El Córdoba Futsal, en cualquier caso, no puede mirar demasiado al rival sin revisar antes su propio espejo. Lo que está en juego este sábado es la posibilidad de dejar encarrilada la permanencia, de romper una larga travesía sin alegrías en casa y de demostrar que todavía le queda capacidad de reacción en este tramo final del curso.

Emanuel Santoro ha pedido el apoyo del público "en este momento complicado de la temporada, que nos ayude más que nunca". El argentino destaca del Noia la importancia que tiene las incorporaciones de su portero, lo que obligará a su equipo "a cumplir a la perfección con el plan de partido".

El Córdoba Futsal tiene ante sí por tanto un partido clave para dejar cerrada la permanencia. Una derrota le podría complicar más si cabe su continuidad en la máxima categoría del fútbol sala.