La saga de los Orozco y el sueño del Coto Córdoba de ascender a Primera FEB

El Coto Córdoba de Baloncesto ya ultima la preparación del encuentro de ida de la final por el ascenso a la Primera FEB que disputará contra el Amics Castelló. El duelo entre los campeones de los grupos Este (Castelló) y Oeste (Coto) tendrá lugar este sábado a partir de las 20.00 horas en Vista Alegre.

El bloque blanquiverde sueña con ascender a la segunda categoría nacional, para de esta forma llegar al nivel en el que ya compitieron el Areté Univeridad Laboral (65-68), el Cajasur Juventud (81-82, 86-88 y 92-02) y el Cajasur Pozoblanco (95-96). Hubo una experiencia más en el baloncesto profesional masculino con la presencia del Juventud en la CBP (Circuito de Baloncesto Profesional) en la campaña 88-89.

La plantilla actual del Coto cuenta con dos cordobeses, los hermanos Gonzalo y Alejandro Orozco. Ambos forman la tercera generación de una saga que inició su abuelo, el entrenador Jesús Orozco –ya fallecido-, y que continuó su padre, Pablo Orozco.

Jesús Orozco, primero izquierda, con un equipo del Maristas. / CÓRDOBA

Con pasado en el Juventud y el Pozoblanco

Precisamente, Pablo Orozco compitió en la segunda categoría nacional con dos equipos, el Cajasur Juventud (87-88) y el Cajasur Pozoblanco (96-96). Todavía hoy está entre los 17 jugadores con más partidos disputados en la categoría de plata con un club de la provincia. Además es uno de los cuatro que lo ha conseguido con dos equipos, junto a Antonio Mendoza, Manolo Camacho y José María Martín, pues los cuatro jugaron con el Cajasur Juventud y el Cajasur Pozoblanco en la segunda categoría española.

Pablo Orozco compartió vestuario en el Cajasur Juventud, con Derrick Gervin, aquel alero de 2,03 metros que causó sensación en Córdoba por anotar 1.760 puntos en 38 partidos, a una media increíble de 46,3. Gervin anotó tres veces más de 60 puntos. Su tope fue de 64, logrado el 24 de enero de 1988 en la victoria cordobesa frente al Ferrys Lliria (110-98). También formaron parte de aquella plantilla jugadores cordobeses como Manolo García y Ángel Simón. El recordado Abilio Antolín –ya fallecido- era el técnico de aquel equipo que jugaba en el mítico ‘Poli’ de La Juventud.

Los cuatro componentes de la saga Orozco tienen también en común haber pasado por la cantera del Maristas de Córdoba. Incluso estuvieron juntos como técnicos y jugadores en los mismos equipos. Así, Jesús Orozco dirigió a Pablo en los 80 en las categorías menores de los conjuntos del colegio Cervantes. Pablo también entrenó a sus dos hijos en el Maristas, concretamente en la campaña 20-21 en la N1 Nacional. También llegaron a coincidir más de un Orozco en el Peñarroya. Jesús Orozco entrenó a Pablo en la Liga 92-93 y Pablo a Gonzalo en la 21-22.

Gonzalo y Alejandro Orozco, en un encuentro de la presente temporada. / Manuel Murillo

Pablo Orozco: "Todo va a quedar pendiente de lo que pase en la vuelta"

Pablo Orozco cuenta de su etapa en el Cajasur, jugando los partidos en el Polideportivo de La Juventud, que “era todo muy diferente, el ambiente, el pabellón, aquello era una olla presión y aquí se ve todo más relajado”.

Sobre el baloncesto actual, considera que hay equipos que juegan a “tirar de tres y ya iré al rebote, pero a mí me enseñaron que hay que defender, que luego el ataque ya saldrá casi solo”. Del actual Coto remarca que “no hay ningún equipo que en cuestiones técnico-tácticas destaque sobre los demás, lo que provoca que cualquiera pueda ser el protagonista en un momento u otro”.

La eliminatoria vaticina que va ser “muy dura porque el Coto también quiere ascender, también ha sido campeón y al final, al ser a doble partido, todo va a quedar pendiente de lo que pase en la vuelta, ganes o pierdas de mucho, nunca va a ser suficiente”. A los jugadores del Coto les pide que “sean ellos mismos, que jueguen de la manera que les ha llevado a ser campeones de grupo”.

Gonzalo Orozco controla el balón. / A.J. González

Alejandro Orozco: "La clave va a ser que nos mantengamos todos juntos"

Alejandro Orozco se ve ante la eliminatoria “tranquilo, con ganas de disfrutarla al máximo, creo que la clave va a ser que nos mantengamos todos juntos, como en toda la temporada”.

Gonzalo Orozco: "Va a vivirse un gran espectáculo"

Gonzalo Orozco es, junto al jienense Pablo Sánchez, uno de los dos jugadores encargados de dirigir el juego. El mayor de los hermanos recalca que “hablo con Pablo que estamos aquí por algo, somos buenos y ya está”, además de insistir que "tenemos más ilusión que presión".

Del Castelló es consciente de que “son muy buenos” pero insiste en que “nosotros estamos aquí por algo”. A la afición le pide Gonzalo que vayan a Vista Alegre porque “partidos de este tipo hay muy pocos y va a vivirse un gran espectáculo”.