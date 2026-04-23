Márquez asegura estar ya a tope fisicamente para pelear por la victoria

Si hay alguien, verdad, que no se puede asustar en este mundo, en el planeta deporte, en escenario donde se circula a 350 kilómetros por hora, en el teatro donde uno se juega la vida o, como poco, el físico, en cada vuelta, ése es Marc Márquez Alentá. 'Il Cannibale', como le suelen llamar en Italia, donde también utilizan el apodo de 'ET', ha cumplico ya 33 años, lleva 19 temporadas en el Mundial de motociclismo, ha sumado nueve títulos mundiales, sufrido cientos, sí, sí, cientos de caídas, decenas de operaciones, miles de horas en el gimnasio, ha conquistado 99 grandes premios, es decir, está a una victoria de su centenario particular, se ha subido al podio 165 veces en las 288 carreras que ha disputado y es, también, sí, también, el monarca de las 'poles positions' con 102. Asi que seguimos delante de un piloto único.

Y así se presentó ayer Marc Márquez Alentá en el circuito de Jerez, donde ha sido protagonista, no solo en el libro que celebra los 40 años del trazado andaluz, sino en las horas previas al gran premio, que se celebrará este fin de semana, con cerca de 100.000 aficionadas que están a punto de agotar las localidades. MM93 no vive al margen del ruio, aunque él, como todos los deportistas, dicen no leer nada, ni ver la tele, ni oir la radio. Eso sí, viven colgados de las redes y miman a sus fans a través de sus historias personales. Y es evidente que Marc sabe que todo el mundo está pendiente de él. Su inicio como flamante campeón no ha sido, este año, de lo mejorcito, pero esto no es como empeiza, es como acaba.

Da la sensación de que el mayor de los Márquez Alenta tenía hoy muchas ganas de enfrentarse a los medios de comunicación antes que el resto de colegas de la parrilla de MotoGP y por eso decidió sacarse ese marrón de encima a media mañana para poder concentrarse, cuanto antes, en la preparación de los primeros entrenamientos oficiales de mañana. Sabe lo mucho que se juega. Sabe que el italiano Marc Bezzecchi y la fabulosa Aprilia-2026 han ganado las tres carreras que se han celebrado (Tailandia, Brasil y EEUU) y el campeonísimo no tiene tiempo que perder.

"Todos los pilotos sabemos lo complicadas que son las lesiones de hombro. Hasta que no pasan seis meses, no te empiezas a encontrar bien. Ahora ya han pasado seis meses del accidente de Indonesia y espero notar, aquí, en Jerez, las mejoras que he experimentado estas semanas de parón en el gimnasio y en los entrenamientos con moto". Marc Márquez — Piloto de Ducati Lenovo y nueve veces campeón del mundo

Y, claro, la primera cuestión a resolver era saber cómo se encontraba fisicamente, como estaba ese dichoso hombro derecho. "Bien, esto bien, hemos tenido tres semanitas completas en casa y creo que eso me ha venido bien para intentar dar otro pasito más. Puedo decir que estoy en un optimo nivel para competir al máximo. Lo veremos durante este fin de semana, pero fisicamente he llegado a un nivel aceptable para que no se hable más del físico, sino del rendimiento en la pista. Eso no significa ir más rápido o menos, conseguir más puntos o menos, que espero que sí. Pero, eso sí, espero disfrutar encima de la moto pues, con molestias y dolor, es imposible disfrutar".

Martín, el candidato

Mientras no se sienta el viejo Marc Márquez, el piloto de Cervera (Lleida) se niega a hablar de sus posibilidades de cara a renovar su flamante título e, incluso, a plantar batalla a 'Bezz' y su Aprilia. "Yo aún no estoy en posición de pelear con Marc (Bezzecchi), ojalá lo esté pronto. Yo creo que, ahora, quien más puede inquietar a Bezzecchi es Jorge (Martín), que es el único que parece tener las armas para pararlo. Añun no me he subido al podio los domingos este año y así es imposible pelear por la victoria. Intentaremos construir bien el fin de semana. Hemos visto a un Bezzecchi que ha liderado todas las vueltas y a unas Aprilia que están yendo muy rápido, pero a ver si, poco a poco, vamos dando pasitos y estamos más cerca de ellos".

Pero, claro, Marc no olvida y más después de todo el ruido que ha generado la celebración de los 40 años de Jerez, que está en uno de los circuitos que más le gustan. "Nos gustaría que fuera aquí donde pudiese dar el primer gran salto. Evidentemente, a cualquier piloto español que le preguntes le gusta Jerez, le gusta el ambiente, y el sueño es estar en ese podio, ya sea en el 'sprint' o en la carrera del domingo. No pido ganar, porque no hemos mostrado el nivel para ganar en estas primeras carreras. Primero se tiene que construir un podio y luchar por conseguir los máximos puntos posibles”.

Marc Márquez, hoy, en Jerez, ante una nube de periodistas / ALEJANDRO CERESUELA

Se ha hablado mucho de la distancia, para unos enorme, casi insalvable, para otros perfectamente reducible con el paso de los meses y las pruebas, que existen entre la ganadora Aprilia y la campeona Ducati. "No nos engañemos, de momento, estamos lejos. Bueno, ya veis, estamos a 36 puntos, que, en tres carreras, es una ventaja grande la que han cogido. Pero aún quedan muchas carreras por delante. El tema está en que Bezzecchi ha liderado todas las vueltas de todas las carreras de domingo y eso es lo más preocupante. Veremos, es evidente que, pese a que el Mundial solo acaba de empezar, la realidad es que tanto Marc como Jorge (Martín) y, por descontado, Aprilia, han cogido una ventaja muy respetable".

Noticias relacionadas

Y, por descontado, seguimos dando vueltas al hombro, recordando la mala suerte que tuvo cuando, en el siguiente fin de semana de proclamarse campeón, en Motegi (Japón), precisamente Bezzecchi lo tiró en Indonesia provocandole ("sin querer, por supuesto") una lesión grave de la que, según ha comentado hoy, empieza a ver el final del túnel. "Creo que ahora estoy llegando a una condición física parecida a la del año pasado. Lo hemos visto en tantísimos pilotos, el hombro es una lesión muy, muy, complicada y, hasta que no pasan seis meses, no se pone todo en el sitio. Ahora han pasado los seis meses y justo es cuando me estoy encontrando mejor y es cuando estoy notando más cambios en el gimnasio, que espero notarlos también en pista. Lo he dicho muchas veces: la carrera de un deportista se tiene que valorar todo y yo, desde 2020, cuando pasó lo que pasó, tengo que ir adaptándome y sobreviviendo a las nuevas situaciones que me encuentre".