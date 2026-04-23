Francis Cabezas, presidente del Salerm Puente Genil: "Estamos viendo resultados muy raros"

El presidente del Salerm Puente Genil, Francis Cabezas, pidió este jueves que «dejen» a su equipo «luchar la permanencia honradamente, que es lo que intentamos hacer todos». El dirigente rojillo mostró su extrañeza, porque «está habiendo resultados muy atípicos, muy anormales» en esta fase final del campeonato liguero en el Grupo 4 de Segunda RFEF.

"Ganar y esperar"

Cabezas se emplazó, en declaraciones a Canal Sur, a que «hay que sumar, o sea, hay que ganar sí o sí» el próximo domingo, en el Manuel Polinario, al colista de la clasificación, el Atlético Malagueño. Una victoria que no dirimiría nada definitivamente, ni mucho menos, pero sí que permitiría al Salerm Puente Genil jugarse la permanencia en la última jornada de Liga, en la que debe visitar a La Unión, rival directo por la salvación. «Hay que sumar y esperar, ya está, esa es la realidad», emplazó Cabezas a su equipo y a su afición. «Nada que no supiéramos al principio de temporada», aunque denunció que «estamos viendo en la última jornada resultados muy raros. Lo digo a boca llena», afirmó un Cabezas que posteriormente aseveró que no iba «a decir nombres, para que nadie me pueda acusar ni denunciar por nada, pero sí que es verdad que estamos viendo resultados muy raros», volvió a insistir. Cuando se le preguntó por equipos o nombres concretos, el dirigente pontanés contestó que no estaba «diciendo nada, simplemente, a lo mejor no están siendo todos lo profesionales que deben ser algunos jugadores».

Lance del encuentro entre el Salerm y el Real Jaén en el Polinario. / Salerm Puente Genil

Las cuentas más claras del Salerm Puente Genil para la salvación pasan por el propio rendimiento. El cuadro rojillo recibirá este domingo en el Manuel Polinario (12.00 horas) al Málaga B, ya descendido, y cerrará la temporada en el campo de La Unión, rival directo. Si el conjunto pontanés logra dos victorias, alcanzaría los 43 puntos, una cifra que históricamente asegura la permanencia virtual y que, en este contexto, como mínimo daría para acceder al playout. Sería el escenario ideal: no depender de nadie y cerrar la temporada por encima de la barrera habitual de salvación. Eso sí, ni siquiera dos triunfos la garantizan del todo, ya que, en caso de hipotéticas dobles victorias de tanto Antoniano como Estepona -ambos con 40 puntos y en los dos puestos inmediatamente por delante de los pontanos-, la estancia en la categoría, e incluso la fase de permanencia, no serían alcanzables.

En cuanto a golaverage, mantiene el Salerm la ventaja frente al Estepona, al que ha superado en sus dos cruces este curso, aunque no con los sevillanos, a los que superaron por 2-1 en casa, pero cedieron por 4-0 en su visita a Lebrija. Un teórico triple empate, sin embargo, favorecería a los de Puente Genil, al haber logrado nueve puntos entre sus enfrentamientos directos, por los nueve del cuadro sevillano y los tan solo tres logrados por los malagueños.

El playout lleva a una eliminatoria a doble partido entre cuatro equipos de distintos grupos, donde solo dos logran la permanencia y los enfrentamientos parten de sorteos puros, también el orden de cada eliminatoria. n