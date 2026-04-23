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El Fontanar cita al atletismo nacional: el Club Atletismo Cordobés debuta en Primera con el sueño de la permanencia

La instalación cordobesa acogerá el domingo 26 de abril uno de los cuatro grupos de la jornada inaugural de la Primera Nacional por clubes, con el club anfitrión frente al AD Marathon, UCAM Cartagena y Durango Kirol Taldea

Ana Jordán, Marcos Herrera, José Antonio Leiva, Antonio Martín, Lourdes Jurado, Sebastián del Rey y Manuel Sánchez Parra, en El Fontanar.

Ana Jordán, Marcos Herrera, José Antonio Leiva, Antonio Martín, Lourdes Jurado, Sebastián del Rey y Manuel Sánchez Parra, en El Fontanar. / CAC

Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

Córdoba volverá a colocarse en el mapa del atletismo nacional este domingo 26 de abril con una cita de enorme valor competitivo en la IDM El Fontanar. La instalación acogerá uno de los grupos de la jornada inicial de la Primera Nacional por clubes, una categoría en la que el Club de Atletismo Cordobés debutará ejerciendo además como anfitrión ante tres rivales de peso: la AD Marathon, la UCAM Cartagena y el Durango Kirol Taldea. La presencia del club cordobés en este nivel llega después de su ascenso logrado la pasada temporada, cuando rozó incluso la subida directa antes de certificar el salto definitivo.

La presentación del evento sirvió para reforzar la relevancia de una jornada que se vive como un paso importante para el atletismo de la provincia. En el acto participaron el gerente del Imdeco, Sebastián del Rey, el diputado de Deportes, Antonio Martín, la presidenta del Comité de Jueces de la Delegación Cordobesa, Ana Jordán,  y Lourdes Jurado, en representación de Joylu. La entidad organizadora estuvo representada por su presidente, Manuel Sánchez Parra, el atleta mundialista Marcos Herrera y el director técnico, José Antonio Leiva, en una puesta de largo que confirmó la apuesta por El Fontanar como sede de pruebas de alcance nacional. La cita llega, además, en un momento de fuerte actividad del atletismo cordobés, con la instalación convertida en un punto central para clubes y escuelas de la capital.

Carlos Barbero, durante una competición.

Carlos Barbero, durante una competición. / CÓRDOBA

El horario

En lo estrictamente deportivo, el programa arrancará a las 10:00 horas con el lanzamiento de martillo y se cerrará a las 13:45 con el relevo 4x400, en una mañana intensa en la que el Club Atletismo Cordobés buscará sumar los puntos necesarios para acercarse a su gran objetivo del curso: la permanencia. La competición nacional reúne en total a 16 equipos, repartidos en cuatro grupos durante esta fase inicial, antes de resolver el 14 de junio las finales por el título y por la permanencia. Badajoz, Manresa y Avilés serán las otras tres sedes de la primera jornada.

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Para el club cordobés, la jornada tiene una doble dimensión. Por un lado, supone el estreno en una categoría exigente y de notable prestigio; por otro, representa una oportunidad para reivindicar el crecimiento de un proyecto que ha ido dando pasos firmes en los últimos años hasta abrirse hueco entre entidades de referencia del panorama nacional. El Fontanar, una vez más, actuará como escaparate de ese impulso.

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