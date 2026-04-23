España sub-17 cierra con otro claro triunfo su doble duelo ante Ucrania en Córdoba

La selección española sub 17 de fútbol ha firmado un pleno de victorias en los dos partidos amistosos que ha disputado contra Ucrania en la provincia. Tras vencer por 4-0 en Pozoblanco, hoy jueves se ha impuesto por 3-1 en el choque celebrado en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. De esta forma ha saldado con un balance positivo los dos encuentros preparatorios de la fase final del Europeo.

El equipo que entrena Sergio García se mostró en todo momento superior a su adversario, acaparando la posesión del balón durante la mayor parte del tiempo. Ucrania solo generó ocasiones en momentos puntuales al contragolpe.

Imga, por la banda izquierda, fue el jugador español que creó más peligro en la primera parte. Ya en el minuto 3 se plantó delante del portero, pero su disparo lo mandó el guardameta ucraniano a córner.

Ucrania perdona y España marca por partida doble

Sin embargo, la primera ocasión clara la tuvo Ucrania. Horbatov ejecutó con maestría una contra hasta disponer de un mano a mano con Guille. El portero español evitó el 0-1 despejando el esférico.

El susto dio la sensación que encorajinó a España. De nuevo Imga, ahora en el 31, pudo marcar pero volvió a encontrarse con el arquero de Ucrania. Unos segundos más tarde llegó el 1-0 al saque de un córner. Owen Mira marcó con el pie tras varios rechaces.

España no se conformó, pues siguió apretando a la búsqueda de un segundo tanto. Jordi Pesquer forzó un penalti que el propio jugador del Barça transformó. Con este resultado se llegó al descanso.

Owen Mira se dispone a golpear el balón. / Víctor Castro

Una segunda parte con muchos cambios

La segunda parte estuvo condicionada por los muchos cambios que ambos técnicos hicieron. Oleksandr Sytnyk hizo siete tras el descanso, por lo que entonces ya llevaba ocho, ya que en el 27 tuvo que cambiar a Bytsyk por lesión. También Sergio García empezó a situar en el campo jugadores de refresco en una mañana calurosa.

El ritmo del juego bajó muchos enteros. Pese a ello, España llevaba siempre la iniciativa. Del Pino contó con la primera ocasión clara de la segunda parte en el 70. Un minuto más tarde llegó el 3-0 al culminar Roberto Tomás una jugada trenzada de la selección española.

Ucrania recortó distancias en un discutido penalti con el que fue castigado en una pugna hombro con hombro por el balón. Danylo Yashchenko marcó el tanto en el 79 desde los once metros. España terminó venciendo por 3-1 en su último partido de preparación antes de encarar dentro de un mes la fase final del Europeo.