Andrés Cuenca: "Estoy seguro de que algún día defenderé la camiseta del Córdoba CF"

El fútbol tiene estas vueltas que convierten un partido más en algo especial, y eso es exactamente lo que le ocurre a Andrés Cuenca este domingo. El central de Adamuz pisará El Arcángel, el estadio con el cual empezó a soñar de niño con llegar al fútbol profesional, pero lo hace defendiendo la camiseta del Sporting de Gijón en un duelo clave ante el Córdoba CF (14.00 horas). Formado en la cantera blanquiverde, el zaguero vivirá un reencuentro cargado de emociones, con su familia en la grada y con la mirada puesta tanto en el presente en Gijón como en ese “sueño pendiente” de algún día volver a vestir los colores de su tierra.

-Vuelve a Córdoba para jugar en El Arcángel, aunque con otra camiseta. ¿Qué significa para usted pisar este estadio en un partido tan importante?

-Jugar en El Arcángel para mí siempre ha sido un sueño, porque de pequeño yo llegué allí, en el Córdoba CF, y jugar en El Arcángel es como un sueño. Y, además, estoy más cerca de mi familia, por lo que estoy muy emocionado y muy contento de poder jugar allí en Córdoba.

-¿Cómo espera que sea el ambiente en Córdoba y qué tipo de partido imagina ante el conjunto blanquiverde?

-Al final es un partido muy importante para los dos equipos, porque nos jugamos mucho, nos jugamos meternos ahí otra vez en el playoff. La verdad que espero un partido muy bueno para la afición, porque en Córdoba se vive mucho el fútbol y el ambiente no defraudará a nadie. Y bueno, la verdad que es un partido súper importante para los dos equipos y supongo que será un buen partido para el aficionado.

-Viene de una tierra muy cercana, de Adamuz. ¿Hay familiares o amigos que vayan a estar en la grada este domingo?

-La verdad es que todos mis amigos y mi familia irán a ver el partido, porque al final soy de allí y me he criado allí y están súper contentos de que vaya a jugar. Me estarán apoyando allí en El Arcángel. No sé si irán con el Sporting o con el Córdoba CF, pero bueno, estarán ahí. Estoy súper ilusionado y tengo muchas ganas de que llegue ya el domingo para jugar allí. Al final, mi familia y mis amigos siempre han sido mis incondicionales, nunca se han cansado de ayudarme y de apoyarme, tanto en los momentos difíciles como en los más fáciles. Estarán allí todos animándome a más no poder.

-Se suele decir que El Arcángel aprieta mucho cuando el equipo está enchufado. ¿Le motiva especialmente jugar en este tipo de contextos?

-Al final, nosotros aquí en Gijón también tenemos El Molinón, que nos aprieta mucho y nos lleva siempre en volandas para conseguir la victoria. Y El Arcángel es un estadio igual y como he dicho antes, será un muy buen partido, porque los dos equipos nos jugamos mucho y supongo que El Arcángel apretará mucho. Además, vienen de una muy buena racha de victorias, creo que llevan tres victorias y será un muy buen partido.

-Uno de los primeros entrenadores que confió en usted como central fue Manolo Aguilar, entrenador de la base cordobesista. ¿Qué recuerda de él y de ese cambio de posición?

-Cuando llegué al Córdoba CF en benjamín, creo, yo jugaba de mediocentro y Manolo Aguilar me puso ahí de central y bueno, al final me he quedado ahí. Y la verdad es que me ayudó mucho en esa posición y fue uno de mis primeros entrenadores. Le tengo mucho cariño y le mando un fuerte abrazo desde aquí.

-¿Qué recuerdos tiene de su etapa en el Córdoba CF? ¿Qué se lleva de aquellos años?

-Yo era muy pequeño cuando estuve ahí, pero al final yo lo vivía con muchísima ilusión y estaba muy feliz, porque al final jugaba en el equipo de mi ciudad, en el Córdoba CF. Tengo recuerdos muy buenos, porque cuando era pequeño iba a muchos torneos, para arriba, para abajo, tenía muchos partidos y yo los disfruté muchísimo, la verdad.

-Y siendo de la tierra, ¿le gustaría algún día defender la camiseta del Córdoba CF en el fútbol profesional?

-Sí, seguro. Estoy seguro de que algún día defenderé la camiseta del Córdoba CF porque, al final, también es un sueño para mí defender la camiseta de mi ciudad y estoy 100% seguro de que algún día la defenderé. Y bueno, aunque este fin de semana me debo al club y daré lo máximo por mi equipo y por llevarnos la victoria, estoy seguro de que en el futuro podré defender la camiseta del Córdoba CF, porque es un sueño que tengo pendiente.

-¿Qué le parece el Córdoba CF de Iván Ania? ¿Qué es lo que más le llama la atención de su equipo?

-A mí lo que más me llama la atención es que es un equipo muy valiente, que va uno para uno todo el campo y le da igual. Es un equipo valiente. Y después, cuando tienen el balón, juegan muy bien al fútbol. Y como he dicho antes tienen una muy buena racha de victorias, tres victorias seguidas, que eso te da la confianza para seguir jugando bien como lo están haciendo. Nosotros intentaremos contrarrestarlo y dar lo máximo para conseguir la victoria. Será un muy buen partido seguro.

-A nivel personal, ¿Cómo se encuentra?

-Bien, bien. Muy feliz, muy contento de volver este fin de semana a Córdoba. La verdad es que está siendo una semana especial, por así decirlo. Y la verdad que muy bien, muy feliz.

-¿Qué cree que le está faltando al Sporting para dar ese salto definitivo en la clasificación?

-Nos falta meter más goles, porque es lo que más nos da diferencia en esta liga, aprovechar los fallos de los rivales y nosotros cometer los menos errores posibles para que los partidos caigan de nuestro lado. Yo creo que hasta la última jornada no hay nada decidido. Hemos perdido bastantes puntos en los últimos minutos, pero estamos corrigiendo los errores y este fin de semana intentaremos buscar una muy buena victoria. Iremos a Córdoba con toda la confianza del mundo e intentaremos llevarnos la victoria también

-¿Le gustaría continuar en el Sporting más allá de esta temporada si se dan las condiciones?

-Aquí me están dando el cariño y la confianza que yo necesito para desarrollarme, para que vean mi nivel al 100%. La verdad que estoy súper feliz y súper contento con toda la gente de aquí, con el equipo, que me ayuda mucho. Son muy buenas personas y muy buenos jugadores todos y la verdad que me siento muy feliz y muy agradecido con todo el mundo.

-¿Cómo se está encontrando en Gijón, tanto dentro del vestuario como en la ciudad?

-Yo ahora mismo me estoy centrando en el día a día. Ir partido a partido y lo del futuro ya se irá viendo, pero como te he dicho antes, yo estoy aquí muy feliz y muy contento. Me siento como en casa y en el futuro ya se verá lo que pasará. Ya te digo, yo ahora mismo estoy centrado en el día a día y en lo que vaya viendo. Intentar conseguir los objetivos para el equipo y ya está.

-¿Qué le está aportando el Sporting en su evolución como central esta temporada?

-Al final también he dado un salto de categoría, de Segunda RFEF a Segunda División. Esto es importante para mí. Y bueno, me están aportando mucha confianza, confían mucho en mí y en mi nivel. La verdad es que yo estoy recibiendo esa confianza como algo positivo para seguir creciendo como jugador. Me están ayudando muchísimo en todos los ámbitos para crecer como futbolista.