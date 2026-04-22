El Priego Fundación Kutxabank acaricia una final histórica en Europa tras arrasar en Lille

La temporada del Real Club Priego Fundación Kutxabank sigue rozando la excelencia. Después de proclamarse campeón de la Superdivisión masculina por undécima vez, el conjunto prieguense ha vuelto a demostrar que no se conforma y ha dado un golpe casi definitivo en las semifinales de la Copa de Europa, donde derrotó por 0-3 al Lille Métropole TT en territorio francés.

El equipo cordobés afrontaba la ida con la necesidad de regresar a casa con ventaja ante un rival de entidad, pero resolvió el reto con una autoridad inesperada incluso para una eliminatoria de este nivel. El duelo comenzó de la mejor manera posible para los intereses prieguenses, ya que Hampus Soderlund abrió la serie con un triunfo de mucho peso ante Romain Brard, marcando desde el primer punto el tono competitivo del encuentro.

La superioridad del conjunto español se hizo aún más evidente en el segundo partido. Robert Gardos ofreció otra actuación de muchísimo nivel y superó con claridad a Fabio Rakotoarimanana, ampliando la renta de un Priego que ya empezaba a ver muy de cerca la posibilidad de dejar la semifinal encarrilada antes de la vuelta.

El punto definitivo

Con el 0-2 en el marcador, el paso definitivo quedó en manos de Carlos Machado. El palista prieguense respondió en un duelo tenso frente a Tom Closset y cerró la victoria con un trabajado triunfo en cinco sets, completando así una actuación coral que dispara la ilusión del club cordobés en Europa.

La eliminatoria, sin embargo, todavía no está cerrada. El partido de vuelta se disputará este domingo 26 de abril a las 11:30 en el CETD Priego de Córdoba, donde el Real Club Priego Fundación Kutxabank intentará rematar el trabajo y sellar una clasificación que le permitiría pelear por una final continental histórica.