La Nocturna Trotacalles 2026 regresa a Córdoba: horarios, recorrido y detalles de la carrera

La 23ª edición de la Nocturna Trotacalles de atletismo ya se acerca. El próximo 6 de junio, sábado, tendrá lugar a partir de las 22.00 horas con salida y meta en el entorno de El Fontanar. La edición de este año volverá a pasar por el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral, un aliciente más a una prueba ya de por sí espectacular. Los atletas también recorrerán el Puente Romano, la Plaza de La Corredera, la Plaza de Capuchinos, el Alcázar de los Reyes Cristianos o la Torre de la Calahorra, entre otros lugares emblemáticos de la ciudad de Córdoba. La carrera se celebrará con un recorrido aproximado de 10.000 metros.

La presidenta del club Trotacalles, Belén Castilla, ha previsto un cupo de 3.300 dorsales, 3.000 para la carrera reina y 300 para las bases. La fase de inscripción quedará cerrada el 20 de mayo o cuando se agoten las inscripciones disponibles. El dorsal tiene un coste de 15 euros, que serán 18 entre los días 12 y 20 de mayo, siempre que entonces haya todavía disponibles.

Un grupo de atletas pasa por la Puerta del Puente. / A.J. González

La recogida de dorsales

Los dorsales podrán recogerse en el Centro Comercial La Sierra, los días 4 y 5 de junio entre las 17.00 y las 21.00 horas y el mismo día de la carrera entre las 10.00 y las 13.00 horas.

Los avituallamientos

Habrá puntos de avituallamiento en Ronda de los Tejares y el Puente de Miraflores. Los participantes, además, recibirán una bolsa del corredor que incluye camiseta conmemorativa de la carrera y productos de hidratación.

Las categorías

Habrá premios para los tres mejores de la general, de cada categoría de edad (sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18, sub 20, sub 23, 23 a 35 años, +35, +40, +45, +50, +55, +60 y discapacitados físicos, psíquicos y silla de ruedas), para los tres primeros del club Trotacalles y para los tres mejores equipos.

La Nocturna es una carrera que ha ganado popularidad a lo largo de los años por su singularidad, la combinación de deporte y turismo en una ciudad con tanta historia y cultura como es Córdoba. El evento está abierto a corredores de todas las edades y habilidades, desde principiantes hasta atletas experimentados.

Atletas atravesando el Patio de Los Naranjos de la Mezquita-Catedral. / AJ González

El recorrido

El itinerario completo es el siguiente: Padre Morales, Pintor Antonio Rodríguez Luna, Avenida del Aeropuerto, Vallellano, Paseo de la Victoria, Ronda de los Tejares, José Cruz Conde, Las Tendillas, Diego de León, Alfonso XIII, plaza de Capuchinos, Conde de Torres Cabrera, Plaza de Capuchinos, Carbonell y Morand, Alfonso XIII, Capitulares, Rodríguez Marín, La Corredera, Carlos Rubio, Lineros, Lucano, Cardenal González, Magistral González Francés, Patio de los Naranjos, Torrijos, Amador de los Ríos, Santa Teresa Jornet, Ronda de Isasa, Puente de Miraflores, José Luis Villegas Zea, Acera Mira al Río, Torre de la Calahorra, Puente Romano, Avenida del Alcázar, Avenida de Linneo, Escritor Castilla Aguayo, Menéndez Pidal, Pintor Zurbarán, Pintor Espinosa y Castello d'Empuries, donde se encontrará la meta.

Los anteriores ganadores

Laura Vázquez, Virginia Moya, Irene Rancaño, Diego Tirado, Manuel de la Rosa, Raquel Hernández, Miguel Espinosa, Marta Polo, Bruno Márquez, Inma Cantero, Rafael Bermúdez, Loli Jiménez, Laureano García, Montse Jabalera, Eva María Langa y María García son algunos de los atletas cordobeses que tienen esta carrera en su palmarés.