Las cuentas para la permanencia del Salerm Puente Genil en Segunda RFEF: ganar y esperar

La calculadora sigue está en marcha en Puente Genil, aunque cada vez con menos margen. Y es que tras el duro revés ante el Jaén de la pasada jornada en La Victoria (2-1), el Salerm afronta las dos últimas jornadas del calendario regular de Liga en el Grupo 4 de Segunda RFEF con un objetivo claro: evitar el descenso, también el play out y sellar la permanencia directa. Con 37 puntos y en la decimocuarta posición, los de Álvaro Cejudo están a solo tres puntos de la salvación -y el play out-, pero también con poco margen de maniobra. Todo se decidirá en dos partidos… y en lo que ocurra en otros campos.

Ganar por obligación

Las cuentas más claras pasan por el propio rendimiento. El cuadro rojillo recibirá este domingo en el Manuel Polinario (12.00 horas) al Málaga B, ya descendido, y cerrará la temporada en el campo de La Unión, rival directo.

Si el conjunto pontanés logra dos victorias, alcanzaría los 43 puntos, una cifra que históricamente asegura la permanencia virtual y que, en este contexto, como mínimo daría para acceder al play out. Sería el escenario ideal: no depender de nadie y cerrar la temporada por encima de la barrera habitual de salvación. Eso sí, ni siquiera dos triunfos la garantizan del todo, ya que, en caso de hipotéticas dobles victorias de tanto Antoniano como Estepona -ambos con 40 puntos y en los dos puestos inmediatamente por delante de los pontanos-, la estancia en la categoría, e incluso la fase de permanencia, no serían alcanzables.

En cuanto a golaverage, mantiene el Salerm la ventaja frente al Estepona, al que ha superado en sus dos cruces este curso, aunque no con los sevillanos, a los que superaron por 2-1 en casa, pero cedieron por 4-0 en su visita a Lebrija. Un teórico triple empate, sin embargo, favorecería a los de Puente Genil, al haber logrado nueve puntos entre sus enfrentamientos directos, por los nueve del cuadro sevillano y los tan solo tres logrados por los malagueños.

Lance del encuentro entre el Salerm y el Real Jaén. / Salerm Puente Genil

Para alcanzar ese triple empate, ambos rivales deberían ceder en sus dos duelos restantes, mientras que los de Cejudo solo deberían ganar uno. No obstante, de solo empatar con el Antoniano, la diferencia goleadora particular haría imponerse a los lebrijanos, con tres goles de ventaja en ese aspecto…

Qué pasa si no gana todo

Más allá de esas cuentas, si el Salerm no suma los seis puntos, entran en juego múltiples combinaciones. Con una victoria y un empate (41 puntos), las opciones seguirían existiendo, pero ya dependerían de lo que hagan tanto Antoniano (40), como Estepona (40), que deberán medirse a Recreativo de Huelva y Real Jaén, y Águilas y Yeclano, respectivamente.

El escenario, no obstante, se volvería prácticamente imposible de sumar tres puntos, aunque con un ligero resquicio de esperanza: tanto lebrijanos como esteponeros no deberían sumar ningún punto de aquí al final de Liga.

Una última jornada decisiva

El calendario ha querido que buena parte de la permanencia pueda decidirse en un duelo directo, siempre que los pontanos cumplan este fin de semana frente al filial malacitano en el Manuel Polinario. Y es que el Salerm cerrará la temporada a domicilio ante La Unión, un equipo que actualmente suma 42 puntos y que también podría jugarse la salvación en ese encuentro.

Ese partido puede convertirse en un escenario límite. Si el Salerm llega con opciones -tras un potencial pinchazo de Antoniano y Estepona-, dependería de sí mismo para, con una victoria, garantizar su permanencia.

Lalo Hernández, jugador del Salerm, celebra uno de sus goles en Segunda RFEF. / Salerm Puente Genil

El peligro real del ‘play out’

Desde otro prisma, caer en el play out no es un simple trámite. Se trata de una eliminatoria a doble partido entre cuatro equipos de distintos grupos, donde solo dos logran la permanencia.

No existe ventaja clasificatoria, por lo que todos parten en igualdad de condiciones. En caso de empate en el global de la eliminatoria, el desenlace se resolvería en una prórroga y, si fuese necesario, en una tanda de penaltis. Además, el orden de los partidos, es decir, qué equipo juega primero en casa, se decide mediante sorteo.

Todo abierto hasta el final

La clasificación refleja una igualdad máxima. El Antoniano marca la frontera de la salvación con 40 puntos, mientras que el Salerm, con 37, se encuentra obligado a cumplir y esperar pinchazos -a día de hoy, no depende de sí mismo- para ser equipo de Segunda RFEF el próximo curso. Es más, hasta la octava plaza se mantienen las cuentas por evitar el descenso, con el Lorca y Linares, ambos con 44 puntos, necesitados de un triunfo para huir de él matemáticamente.

Por detrás, el Xerez DFC, con 35 puntos, también apura sus opciones de salvación directa -casi destacada, requeriría una carambola histórica-, al igual que de alcanzar el play out. Por debajo, el resto ya están desahuciados: la bajada de categoría es oficial para Melilla (33), Almería B (21) y Málaga B (20).