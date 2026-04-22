La cordobesa Carmen Avilés se sube al gran reto mundial de España en Botsuana

El atletismo español afronta una de sus grandes citas del curso con presencia cordobesa. Carmen Avilés formará parte del equipo nacional que disputará la octava edición de los Campeonatos del Mundo de relevos en Gaborone, en Botsuana, una competición que se celebrará los días 2 y 3 de mayo y que será además la primera de la historia disputada en suelo africano.

La atleta cordobesa aparece incluida por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) dentro del grupo de trabajo del 4x400 femenino y mixto, una especialidad en la que España lleva varios años creciendo con paso firme dentro del Plan Nacional de Relevos y en la que el bloque nacional se ha convertido en una referencia internacional.

España acudirá a Gaborone con un equipo de 26 atletas, repartidos entre 14 hombres y 12 mujeres, con la intención de mantener la línea ascendente de sus relevos. El combinado nacional llega reforzado por el impacto de la última edición, en la que logró el oro en el 4x400 femenino y la plata en el 4x100 femenino, y también por el reciente bronce mundial indoor conseguido por el relevo largo femenino en Torun.

Avilés, cuarta izquierda, en una recepción de la Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolon. / CÓRDOBA

Una cordobesa en la élite internacional

En ese contexto, la presencia de Carmen Avilés vuelve a situar al atletismo cordobés en la élite internacional. La velocista andaluza se ha consolidado como una pieza importante dentro de la estructura española del 4x400 y del relevo mixto, en un equipo que llega a Botsuana con el reto añadido de buscar la clasificación para el Ultimate Championships de Budapest 2026 y para el Mundial de Pekín 2027, dos de los grandes objetivos marcados por la federación para este ciclo.

La cita de Gaborone medirá el verdadero alcance de una generación que ha cambiado el peso histórico de España en los relevos. Y en esa nueva dimensión del atletismo nacional, Carmen Avilés volverá a representar a Córdoba en un escaparate de primer nivel mundial.