Córdoba vuelve a soñar 24 años después: ¿Dónde se puede comprar las entradas y la camiseta de la final por el ascenso?

El baloncesto cordobés masculino está ante una oportunidad que va mucho más allá de un simple partido. El Coto Córdoba de Baloncesto iniciará este fin de semana su camino en las eliminatorias por el ascenso a la Primera FEB, una categoría en la que un equipo de la provincia no compite desde hace 24 años, concretamente desde el descenso del Cajasur Juventud en 2002.

La magnitud del momento ha llevado al club que preside Rafael Blanco a movilizarse para convertir el duelo de ida ante el Amics Castelló en una auténtica fiesta del baloncesto en Vista Alegre. El encuentro, fijado para el sábado a las 20.00 horas, pondrá frente a frente al campeón del Grupo Oeste y al campeón del Grupo Este en una final por el ascenso que puede devolver a Córdoba a una categoría histórica.

Consciente del valor simbólico de la cita, la entidad cordobesa ha preparado varias iniciativas para reforzar el ambiente y conectar este presente ilusionante con el pasado más brillante del baloncesto local. Entre ellas destaca el diseño de una camiseta especial inspirada en la que lució el Cajasur durante su última etapa en la segunda categoría nacional, un ciclo que se prolongó entre 1992 y 2002 y que dejó una huella imborrable en la memoria de la afición. Bajo el lema “Compra tu entrada y vive la final”, el club cordobés ha hecho un llamamiento a la ciudad para llenar Vista Alegre y convertirlo en un auténtico fortín en un momento decisivo del curso.

¿Cómo se pueden adquirir las entradas y la camiseta de la final por el ascenso?

La camiseta puede adquirirse en la página web al mismo tiempo que la entrada para ver el encuentro contra el Amics Castelló en este enlace. Los precios para los socios van desde los cuatro hasta los seis euros, sin la camiseta, y desde los 23 hasta los 25 euros con la camiseta. El público en general podrá adquirir las localidades desde los 8 euros, sin la camiseta, y desde los 28 euros con la camiseta. Los aficionados también dirigirse a la tienda oficial del club, ubicada en la planta baja del Centro Comercial La Sierra, en horario de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas, así como el sábado de 11:00 a 14:00 horas.

El presidente del club, Rafael Blanco, ha explicado que el objetivo de esta iniciativa es recuperar el espíritu de Córdoba como ciudad de baloncesto y unir la emoción del presente con aquellos años en los que Vista Alegre se convertía en un punto de encuentro para miles de aficionados. Además, ha querido poner en valor a todas las personas que durante décadas han trabajado para mantener viva la llama de este deporte en la ciudad.

Desde el club insisten en que el proyecto va mucho más allá de esta eliminatoria. La fase de ascenso representa una oportunidad enorme, pero también un paso dentro de una idea de crecimiento más amplia y sostenida. Aun así, el mensaje es claro: el equipo quiere ir a por todas y necesita una respuesta masiva de la grada para convertir Vista Alegre en un factor diferencial.

Los exjugadores del Cajasur Juventud José Antonio Ferrer, Manolo Camacho y Antonio Franco, con la camiseta de la final por el ascenso a la Primera FEB. / CÓRDOBA

Camacho, Ferrer y Franco recuerdan la etapa del Cajasur

La carga emocional de esta previa también la han puesto voces vinculadas al pasado del baloncesto cordobés. Manolo Camacho evocó el recuerdo de aquel quinto partido ante Inca con el pabellón lleno y llamó a la afición a revivir una atmósfera similar. “Recuerdo aquel quinto partido con Inca, con el pabellón lleno y la gente emocionada", señala Camacho.

José Antonio Ferrer, por su parte, subrayó el valor sentimental de volver a ver una camiseta inspirada en la de aquellos años y destacó la importancia de que el Coto pelee ahora por devolver a la ciudad a la élite. "Para mí es un orgullo tener esta camiseta en las manos. Me recuerda a mis inicios como profesional en el Cajasur. Ver ahora al Coto luchando por volver a la élite es algo muy importante para la ciudad", recalca.

Antonio Franco también se sumó al deseo compartido de ver al equipo en una categoría superior. "A ver si conseguimos el logro de llevar al equipo donde se merece, a una categoría superior”.

Una noche especial

Todo está preparado, por tanto, para una noche que puede marcar un antes y un después en el baloncesto cordobés. Vista Alegre ya se prepara para una cita grande. Córdoba vuelve a mirar al aro con la ilusión de quien siente que ha llegado el momento de volver.