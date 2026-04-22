¿Cuál es el camino del Coto Córdoba en la lucha por el ascenso?

El Coto Córdoba de Baloncesto ya prepara su primer gran examen en la pelea por el ascenso a la Primera FEB. El conjunto blanquiverde, campeón del Grupo Oeste de la Segunda FEB, se enfrentará al Amics Castelló, mejor equipo del Grupo Este, en una eliminatoria a doble vuelta que marcará el camino más directo hacia la categoría superior.

El primer duelo se disputará el 25 de abril a las 20.00 horas en Vista Alegre, donde el cuadro cordobés buscará sacar ventaja ante su afición antes de afrontar la vuelta, prevista para el 2 de mayo a las 12.00 horas en la pista del conjunto castellonense. Será un cruce de máxima exigencia entre dos equipos que han dominado sus respectivos grupos y que llegan al momento decisivo del curso con la ambición de culminar el ascenso por la vía rápida.

Pablo Sánchez intenta un lanzamiento. / Chencho Martínez

El premio del ascenso

El premio para el vencedor de esta eliminatoria será enorme, ya que obtendrá plaza directa en la Primera FEB. Sin embargo, el Coto Córdoba sabe que, incluso en caso de no superar este primer cruce, todavía dispondría de una segunda bala para seguir soñando con el salto de categoría. Si cayera ante el Amics Castelló, aún tendría la opción de ascender a través de dos eliminatorias adicionales frente a equipos clasificados entre la segunda y la octava posición.

Las otras cuatro eliminatoria por el ascenso serán Lliria-Baloncesto Valladolid, Lobe Huesca La Magia-Biele ISB Iraurgi, Clavijo Rioja-Spanish Basketball Academy, Cáceres-Sant Antoni, CBZ-Caja87, Starlabs Morón-Gandía y Ponferrada-Albacete.

De esta forma, el bloque cordobés se ha garantizado un escenario privilegiado tras su gran fase regular. El título del Grupo Oeste no solo le ha dado prestigio y confianza, sino también una hoja de ruta más favorable para intentar devolver a Córdoba al mapa del baloncesto nacional. Ahora llega la hora de la verdad para un equipo que quiere alargar su gran temporada con el premio mayor: el ascenso.