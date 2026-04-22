El Cajasol Ángel Ximénez cae ante el Bidasoa y se despide de la Copa del Rey tras una gran resistencia

El Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil se quedó a las puertas de seguir avanzando en la Copa del Rey de balonmano tras caer por 30-36 frente al Bidasoa en la tercera ronda del torneo. El conjunto pontano firmó una actuación muy seria durante buena parte del encuentro, llegando incluso a tutear a uno de los grandes nombres del balonmano nacional, pero terminó pagando caro su bajón ofensivo en el tramo decisivo y la inspiración del meta visitante Jakub.

El choque arrancó con mucho ritmo y con dos equipos muy eficaces en ataque. El Bidasoa salió con una defensa 5-1 muy profunda, aunque el equipo de Toni Malla encontró respuestas desde el primer momento, con David Estepa y Dani Serrano liderando la producción ofensiva local. Además, Elcio comenzó entonado bajo palos, sosteniendo al equipo en los primeros minutos. Esa buena puesta en escena permitió al Ángel Ximénez tomar las primeras ventajas y colocarse con 3-2 en el minuto cinco.

Pese al buen arranque pontano, el Bidasoa no tardó en reaccionar. La segunda oleada del equipo vasco empezó a hacer daño y los goles de Cavero dieron la vuelta al marcador. Aun así, el partido se mantuvo siempre en márgenes muy estrechos, con alternativas constantes y sin que ninguno de los dos equipos consiguiera romper el encuentro. Vieira asumió protagonismo en el ataque local y el Ángel Ximénez volvió a abrir una pequeña brecha mediada la primera parte, alcanzando una renta de tres goles que obligó a Mozas a pedir tiempo muerto.

El Bidasoa empieza a crecer en su juego

El duelo siguió cargado de igualdad hasta el descanso. Nori Benhalima mantuvo a flote al conjunto pontano con una buena serie ofensiva, pero el Bidasoa fue creciendo con el paso de los minutos hasta empatar en la recta final del primer acto. Jakub, con una parada clave a Vieira, y la posterior respuesta visitante amenazaron con cambiar el guion, aunque Bernabéu logró rescatar el 17-17 con el que ambos equipos se marcharon a vestuarios.

Tras la reanudación, el partido mantuvo el mismo tono competitivo durante varios minutos. El Bidasoa golpeó primero, pero el Ángel Ximénez respondió con personalidad y el intercambio de goles se mantuvo constante. David Estepa, Dani Serrano y Vieira sostuvieron al bloque pontano en ataque, aunque poco a poco comenzaron a aparecer los problemas. Jakub empezó a crecer bajo palos y su actuación terminó por inclinar la balanza del lado visitante.

El momento clave llegó mediado el segundo tiempo. Dos goles consecutivos de Xavi Tua colocaron al Bidasoa con su máxima ventaja hasta entonces, obligando a Toni Malla a detener el partido. A partir de ahí, el Ángel Ximénez comenzó a perder claridad ofensiva, acumuló errores poco habituales y permitió que el conjunto irundarra ampliara diferencias con rapidez. La portería visitante se convirtió en un muro y fue abriendo la herida de manera definitiva.

Dani Serrano intenta superar a un rival del Bidasoa. / Estefanía Hernández / BM Puente Genil

El Ángel Ximénez busca una remontada imposible

Con el paso de los minutos, el sueño copero fue apagándose. El Bidasoa aprovechó cada pérdida y cada mal ataque del cuadro pontano para castigar al contragolpe y alcanzar una renta de hasta seis goles. Aun así, el Ángel Ximénez tiró de orgullo en el tramo final y firmó un parcial de 3-0 que obligó incluso a Mozas a pedir tiempo muerto. Pero la reacción se quedó ahí. El equipo vasco supo gestionar su ventaja y terminó cerrando el encuentro con el definitivo 30-36.

La derrota deja fuera de la Copa a un Ángel Ximénez que, más allá del resultado, ofreció una imagen competitiva durante muchos minutos ante un rival de gran nivel. El equipo de Toni Malla vendió cara su eliminación, aunque acabó castigado por la falta de acierto en el momento más delicado del choque.