Moeve Fútbol Zone 1x22: El fichaje que necesita el Barça

Moeve Fútbol Zone 1x22: El fichaje que necesita el Barça

Semana clave en la que se puede decidir LaLiga F Moeve, con el Barça jugándose el título ante el Espanyol. Vuelve LaLiga y entrevistamos a Antonio Sivera, guardameta del Alavés, y a Claudio Giráldez, entrenador del Celta. Además, repasamos lo más destacado del mercado de fichajes para Real Madrid y Barcelona. Todo ello y mucho más en un nuevo capítulo de Moeve Fútbol Zone. Más información