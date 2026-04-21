España sub-17 arranca con autoridad en Pozoblanco ante Ucrania y se cita con El Arcángel

La selección española sub-17 dio un paso firme en su preparación de cara a la fase final del Europeo tras imponerse con claridad a Ucrania (4-0) en Estadio Nuestra Señora de Luna, en un encuentro que sirvió como primer test de la doble cita programada esta semana en la provincia. El suelo pozoalbense, no obstante, el conjunto dirigido por Sergio García -muy arropado- ofreció su versión más eficaz para llevarse el primer asalto antes de trasladar la acción este jueves al Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (11.00 horas), hogar del Córdoba CF.

Paciencia y ventaja antes del descanso

Desde primera hora, el combinado nacional asumió el peso del encuentro, apostando por largas circulaciones en busca de resquicios frente al organizado entramado defensivo rival. Seria había saltado Ucrania, pese a no estar en la pelea por el Europeo, con mucho orden, exigencia y solidez durante los compases iniciales.

La aproximación inaugural llegó en botas de Santi del Pino, muy activo por banda derecha, aunque sin consecuencias en el marcador. El 1-0, sin embargo, apareció en una acción poco habitual: un error del guardameta ucraniano Stoliarenko fue aprovechado por Mikel Urrestarazu, atento para robar el balón y adelantar a España en el minuto 24.

Once inicial de España Sub-17 en su amistoso ante Ucrania Sub-17 en el Nuestra Señora de Luna. / RAFA SÁNCHEZ

Con ventaja mínima al descanso, el cuadro español mantuvo el control del juego, limitando además cualquier intento de rebelión rival. El segundo tiempo mantuvo el mismo guion, con dominio español y reparto de minutos por parte del cuerpo técnico. La insistencia encontró premio en el minuto 64, cuando Santi del Pino cazó un rechace del portero tras un disparo de Mauro Valeiro para firmar el segundo.

A partir de ahí, el encuentro se abrió. Roberto Tomás, tras una buena asistencia de Ebrima Tunkara, resolvió con precisión un mano a mano para hacer el tercero, mientras que Christian Imga cerró la goleada con un remate de cabeza, que significó el último de los goles de la tarde-noche en Pozoblanco.