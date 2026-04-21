Fútbol
España sub-17 arranca con autoridad en Pozoblanco ante Ucrania y se cita con El Arcángel
El combinado de Sergio García se impone con claridad en su primer duelo (4-0) y deja encaminado el segundo amistoso en la provincia, que se disputará este jueves en el feudo del Córdoba CF
La selección española sub-17 dio un paso firme en su preparación de cara a la fase final del Europeo tras imponerse con claridad a Ucrania (4-0) en Estadio Nuestra Señora de Luna, en un encuentro que sirvió como primer test de la doble cita programada esta semana en la provincia. El suelo pozoalbense, no obstante, el conjunto dirigido por Sergio García -muy arropado- ofreció su versión más eficaz para llevarse el primer asalto antes de trasladar la acción este jueves al Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (11.00 horas), hogar del Córdoba CF.
Paciencia y ventaja antes del descanso
Desde primera hora, el combinado nacional asumió el peso del encuentro, apostando por largas circulaciones en busca de resquicios frente al organizado entramado defensivo rival. Seria había saltado Ucrania, pese a no estar en la pelea por el Europeo, con mucho orden, exigencia y solidez durante los compases iniciales.
La aproximación inaugural llegó en botas de Santi del Pino, muy activo por banda derecha, aunque sin consecuencias en el marcador. El 1-0, sin embargo, apareció en una acción poco habitual: un error del guardameta ucraniano Stoliarenko fue aprovechado por Mikel Urrestarazu, atento para robar el balón y adelantar a España en el minuto 24.
Con ventaja mínima al descanso, el cuadro español mantuvo el control del juego, limitando además cualquier intento de rebelión rival. El segundo tiempo mantuvo el mismo guion, con dominio español y reparto de minutos por parte del cuerpo técnico. La insistencia encontró premio en el minuto 64, cuando Santi del Pino cazó un rechace del portero tras un disparo de Mauro Valeiro para firmar el segundo.
A partir de ahí, el encuentro se abrió. Roberto Tomás, tras una buena asistencia de Ebrima Tunkara, resolvió con precisión un mano a mano para hacer el tercero, mientras que Christian Imga cerró la goleada con un remate de cabeza, que significó el último de los goles de la tarde-noche en Pozoblanco.
Ficha técnica
España Sub-17: Darlington Chichoro; Arnau Cases, Jorge Domínguez, Iker Herrera (Sergi Mayans, m. 57), Mikel Urrestarazu; Marc Martínez, Holmes Junior, Mauro Valeiro; Abdou Kemo, Enzo Alves y Santi del Pino. Entrenador: Sergio García.
Banquillo: Guille Ponce (p. s.), Raúl Expósito, Jordi Pesquer, Mario Díaz, Sergi Mayans, Ian Mencía, Owen Mira, Ebrima Tunkara, Cherif Fofana, Roberto Tomás y Christian Imga.
Ucrania Sub-17: Denys Stoliarenko; Yaroslav Bytsyk (Arsenii Safanov, m. 61), Bohdan Levytskyi, Zakhar Onyschuk, Nazar Smotrytskyi (Ivan Tretiakov, m. 60), Stanislav Shujalovych (Danilo Udovychenko, m. 60); Yevhenii Voloshko, Yaroslav Buratsov; Yaroslav Koshushko (Tymofii Parinov, m. 60), Danil Pylypchuk (Danylo Yashchenko, m. 60) y Andrii Hamzyk. Entrenador: Oleksandr Sytnyk.
Banquillo: Oleksander Stepanov (p. s.), Arsenii Safanov, Tymofii Parinov, Ivan Zadoienko, Ivan Tretiakov, Dmytro Solomchenko, Danylo Yashchenko, Danilo Udovychenko, Yevhenii Horbatov, Oleh Pilypiuk y Danilo Prykhodko.
Goles: 1-0 (24') Mikel Urrestarazu, 2-0 (64') Santo del Pino, 3-0 (81') Roberto Tomás, 4-0 (85') Christian Imga.
Árbitro: Javier Sánchez Carreras.
Incidencias: Partido amistoso disputado en el Municipal Nuestra Señora de Luna (Pozoblanco)
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